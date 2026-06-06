باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - سد سهند با ظرفیت اسمی ۱۳۵ میلیون مترمکعب و توان ذخیره‌سازی تا ۱۶۵ میلیون مترمکعب آب، در فاصله ۲۶ کیلومتری جنوب‌غربی شهرستان هشترود و در مسیر ارتباطی این شهر به مراغه قرار دارد. این سد علاوه بر تأمین آب شرب و صنعتی شهرستان هشترود، آب مورد نیاز بیش از ۱۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را نیز تأمین می‌کند.

این سد در ارتفاع هزار و ۶۰۰ متری از سطح دریا ساخته شده و طول و عرض تاج آن به ترتیب ۴۵۰ و ۱۰ متر است. سد سهند بر روی رودخانه «قرنقوچای» از سرشاخه‌های رودخانه قزل‌اوزن در حوضه آبریز دریای خزر احداث شده است.

فرامرز شهسواری با بیان اینکه میزان پرشدگی سد سهند هشترود به ۹۵ درصد رسید گفت: موضوعی که پس از سال‌ها کاهش ذخایر آبی، نویدبخش بهبود وضعیت منابع آب در این شهرستان محسوب می‌شود.

وی گفت: ظرفیت این سد ۱۶۵ میلیون متر مکعب است که به ۱۴۶ میلیون متر مکعب رسیده و این تراز به زمان افتتاح این سد یعنی سال ۸۴ رسیده است.

شهسواری از سرمایه گذاران کشاورزی و صنعتی خواست با توجه به ذخیره آب پشت این سد در منطقه سرمایه گذاری کنند.