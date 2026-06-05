باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد که توافق آتش‌بس اعلام شده بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی را رد می‌کند.

بری متن توافقنامه را به «تله‌ای» برای لبنان تشبیه کرد و گفت: «اگر متن توافق از همان ابتدا فقط درباره یک آتش‌بس، بدون شرط در زمین، دریا و هوا بود و قرار نبود همه‌چیز نابود شود، می‌شد در آن نکته مثبتی دید. اما متن را با گذاشتن شرطِ آتش‌بس کامل از سوی حزب‌الله و همچنین خروج همه نیرو‌های حزب‌الله از جنوب رود لیتانی، عملاً تبدیل به یک تله کرده‌اند».

رئیس پارلمان لبنان در ادامه افزود فقط آتش‌بسی را می‌پذیرد که کامل و فراگیر باشد و هیچ محدودیتی در زمین، هوا و دریا نداشته باشد. او افزود که آتش‌بس مورد پذیرش او نباید سبب تخریب یا ویران کردن مناطق شود و اگر قرار باشد حزب‌الله از جنوب رودخانه لیتانی عقب‌نشینی کند، باید همزمان با عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از مناطقی باشد که اشغال کرده است.

این بیانیه در بحبوحه مذاکرات آتش‌بس لبنان با میانجیگری آمریکا منتشر شد. روز گذشته، آمریکا اعلام کرد که نمایندگان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی به توافقنامه‌ای درباره آتش‌بس دست یافته‌اند. در مفاد این توافق از رزمندگان حزب‌الله خواسته شده از جنوب رودخانه لیتانی عقب‌نشینی کنند؛ در حالی که این منطقه برای حزب‌الله بسیار راهبردی است و رژیم اشغالگر نیز به دنبال اشغال آن است.

دبیرکل حزب‌الله این توافقنامه را سریعا رد کرده و آن را به مثابه «تسلیم و شکست کامل» دولت لبنان دانست.

منبع: الجزیره