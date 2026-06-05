شهردار سهند گفت:خط اتوبوسرانی مسیر آزادراه سهند - تبریز در روز‌های جمعه نیز برقرار می‌شود و از روز جمعه ۱۵ خرداد ماه اتوبوس‌های شهری در روز‌های تعطیل نیز فعال خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - شمس‌الله فیروزیان گفت:حرکت اتوبوس‌های مسیر آزادراه سهند - تبریز به صورت یک‌ ساعته برنامه‌ریزی شده است؛ از ساعت ۷ صبح از ایستگاه مبدا (روبروی بانک مسکن در سهند) و از ساعت ۸ صبح از ایستگاه متروی لاله تبریز به سمت سهند انجام می‌شود.

شهردار سهند در ادامه از افزایش ساعت کاری خط آزادراه سهند - تبریز تا ساعت ۲۰ شب خبر داد و گفت: برای رفاه حال مسافرانی که در ساعات پایانی روز جابجا می‌شوند از روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ساعت فعالیت این ناوگان تا ساعت ۲۰ شب افزایش یافته است.

فیروزیان گفت: آخرین زمان مسافرگیری و حرکت از ایستگاه متروی میدان امام حسین (ع) لاله به سمت سهند ساعت ۲۰ خواهد بود و فاصله زمانی مسافرگیری در این ساعات به صورت نیم‌ساعته تنظیم گردیده است.

برچسب ها: خطوط اتوبوسرانی ، آزادراه تبریز - سهند
خبرهای مرتبط
اضافه شدن ۱۳۰ دستگاه اتوبوس جدید به چرخه حمل و نقل عمومی تبریز
اضافه شدن ۱۷۴دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی تبریز
رایگان شدن قطار شهری و اتوبوس‌های بی‌آرتی در تبریز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز فعالیت اتوبوس‌های مسیر آزادراه سهند - تبریز در روز‌های جمعه
آخرین اخبار
آغاز فعالیت اتوبوس‌های مسیر آزادراه سهند - تبریز در روز‌های جمعه