باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه آلمان در پی افزایش نگرانیهای امنیتی، به شهروندان خود هشدار داد که از سفر به بحرین و کویت خودداری کنند.
این وزارتخانه به طور ویژه به وضعیت بحرین اشاره و تصریح کرد که اوضاع امنیتی در این کشور «بسیار ناپایدار و متغیر» است، که این امر خطرات بالقوهای را برای مسافران به همراه دارد.
مقامات آلمانی همچنین هشدار دادند که نمیتوان احتمال وخامت بیشتر اوضاع امنیتی در آینده نزدیک، از جمله ایجاد محدودیتهای شدید و احتمالی در خطوط حملونقل هوایی را نادیده گرفت.
منبع: آر تی