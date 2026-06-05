آلمان در پی افزایش نگرانی‌های امنیتی در منطقه، با صدور بیانیه‌ای از شهروندان خود خواست از سفر به کشور‌های بحرین و کویت خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه آلمان در پی افزایش نگرانی‌های امنیتی، به شهروندان خود هشدار داد که از سفر به بحرین و کویت خودداری کنند.

این وزارتخانه به طور ویژه به وضعیت بحرین اشاره و تصریح کرد که اوضاع امنیتی در این کشور «بسیار ناپایدار و متغیر» است، که این امر خطرات بالقوه‌ای را برای مسافران به همراه دارد.

مقامات آلمانی همچنین هشدار دادند که نمی‌توان احتمال وخامت بیشتر اوضاع امنیتی در آینده نزدیک، از جمله ایجاد محدودیت‌های شدید و احتمالی در خطوط حمل‌ونقل هوایی را نادیده گرفت.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ منطقه ای ، شهروندان آلمان ، کشورهای خلیج فارس
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