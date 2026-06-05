نخست وزیر ایرلند اعلام کرد که بن گویر و اسموتریچ در پی اظهارات نامناسب و مکرر درباره فلسطینیان، از ورود به خاک این کشور منع شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ایرلند اعلام کرد که ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صیونیستی و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی آن را را از ورود به خاک خود منع کرده است.

در این زمینه، «میشل مارتین» نخست وزیر ایرلند به خبرنگاران گفت: «فتار آنها، نه فقط در ماجرای کاروان دریایی کمک‌رسانی صمود، بلکه اظهارات مداومشان درباره فلسطینی‌ها، عملاً نشان‌دهنده تمایل به حذف فلسطینیان از سرزمین فلسطین بوده است». 

مارتین در ادامه به ویدئوی منتشر شده از بن گویر اشاره کرد که اعضای بازداشت شده ناوگان صمود را مورد تمسخر قرار داده و به آنان توهین می‌کرد.

کشور‌های بسیاری از جمله انگلیس، کانادا، استرالیا و نروژ تا کنون بن گویر و اسموتریچ را از ورود به خاک خود منع کرده‌اند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ایرلند ، رژیم صهیونیستی ، بزالل اسموتریچ
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