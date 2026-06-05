با وجود محدودیت‌های شدید رژیم صهیونیستی، حدود ۶۵ هزار فلسطینی در مسجدالاقصی نماز جمعه را اقامه کردند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اداره اوقاف اسلامی فلسطین اعلام کرد که علیرغم محدودیت‌های اعمال شده توسط رژیم صهیونیستی، حدود ۶۵ هزار نمازگزار فلسطینی، نماز جمعه را در مسجد الاقصی در شرق بیت‌المقدس اشغالی اقامه کردند.

گفته شده ده‌ها هزار فلسطینی از اوایل صبح به سمت این مکان مقدس حرکت کردند و علیرغم موانع سنگین اعمال شده توسط رژیم، صحن آن را برای نماز پر کردند.

طی سه سال گذشته، رژیم صهیونیستی مانع از دسترسی آزادانه فلسطینیان کرانه باختری و نوار غزه به مسجد الاقصی برای اقامه نماز شده است. این محدودیت‌ها دسترسی به یکی از مقدس‌ترین اماکن اسلامی را به ابزاری دیگر برای کنترل روزانه بر رفت و آمد و عبادت فلسطینیان تبدیل کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: مسجد الاقصی ، رژیم صهیونیستی ، بیت‌المقدس
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