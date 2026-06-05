جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در چند محور اصلی شمالی و آزادراهی کشور و اعمال محدودیت در آزادراه تهران–شمال و محور چالوس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: تردد در مسیر آزادراه تهران–شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی افزود: در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، ترافیک در حدفاصل ماسال تا میانک و همچنین در محدوده‌های مکارود و دزبن سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی ادامه داد: در محور هراز مسیر شمال به جنوب نیز در محدوده بایجان و حدفاصل گزنک تا رینه، ترافیک سنگین است.

به گفته وی، در محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال، ترافیک نیمه‌سنگین در محدوده‌های دماوند و گیلاوند جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین اعلام کرد: در محور قدیم بومهن–تهران و آزادراه پردیس–تهران در محدوده جاجرود، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محور‌های شمالی گفت: در محور قدیم رشت–قزوین حدفاصل پارک جنگلی سراوان تا امامزاده هاشم و نیز در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده‌های گلشهر، پایانه شهید کلانتری، استاندارد، پل فردیس و چیتگر، ترافیک سنگین برقرار است.

سرهنگ محبی همچنین افزود: در آزادراه قم–تهران حدفاصل شهرآفتاب تا بهشت زهرا نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در سایر محور‌های مواصلاتی کشور تردد به صورت روان جریان دارد، گفت: محور فیروزکوه دارای بارش باران و محور چالوس در ارتفاعات با مه‌گرفتگی همراه است، در حالی که سایر محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

سرهنگ محبی در پایان خاطرنشان کرد: در برخی محور‌های استان‌های مازندران و سمنان نیز بارش باران گزارش شده و رانندگان لازم است با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط جوی و ترافیکی حرکت کنند.

برچسب ها: پلیس راه راهور ، محورهای شمالی کشور
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