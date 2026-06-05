باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر میعادفر با اشاره به خسارت‌های وارد شده به ناوگان امدادی در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: در این جنگ حدود ۶۱ دستگاه آمبولانس آسیب دید که بخشی از آنها خودرو‌های پشتیبانی بودند.

وی افزود: از مجموع تجهیزات آسیب‌دیده، ۴۶ دستگاه آمبولانس، سه دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، چهار فروند بالگرد و یک فروند آمبولانس دریایی متعلق به جزیره هرمز دچار خسارت‌های بسیار جدی شدند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه بخشی از این تجهیزات با انجام تعمیرات به چرخه خدمت بازخواهند گشت، گفت: تعدادی از تجهیزات به دلیل شدت خسارت‌ها قابل تعمیر نیستند و باید به طور کامل جایگزین شوند.

میعادفر ادامه داد: در این زمینه مکاتباتی با سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، اعتباری از سوی مدیریت بحران در اختیار سازمان اورژانس قرار خواهد گرفت تا بخشی از آن صرف بازسازی و احیای تجهیزات آسیب‌دیده و بخش دیگری برای خرید تجهیزات جدید و تحویل به دانشگاه‌های علوم پزشکی شود.

وی با تأکید بر آمادگی کامل اورژانس کشور برای ارائه خدمات به مردم اظهار داشت: این توانایی را داریم که علاوه بر مأموریت‌های مرتبط با جنگ و حوادث ناشی از آن، خدمات عادی اورژانس را نیز به صورت مستمر ارائه کنیم و در حال حاضر هیچ‌گونه وقفه‌ای در ارائه خدمات وجود ندارد.

رئیس سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: روند بازتوانی ناوگان امدادی در حال انجام است تا در صورت بروز هرگونه شرایط بحرانی، امکان ارائه خدمات با کیفیت و سرعت بیشتری فراهم شود.

میعادفر با اشاره به عملکرد نیرو‌های اورژانس در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: همان‌گونه که در آن مقطع خدمات مطلوبی به مردم ارائه شد، امیدواریم در صورت نیاز نیز بتوانیم با آمادگی بیشتر و امکانات تقویت‌شده، خدمات مؤثرتری به هموطنان ارائه کنیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت