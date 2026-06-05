وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نوشت: «کودکان میناب تاریخ‌نگار زخمی شدند که بر پیکر انسانیت وارد شد.»

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز جمعه ۱۵ خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: داغ کودکان، داغی نیست که واژه‌ها تابِ بیانش را داشته باشند؛ به‌ویژه آن‌گاه که پای دخترکان و پسرکان معصومی در میان باشد که با رؤیا‌های کوچک و قلب‌های بزرگ، پا به مدرسه گذاشته بودند تا آینده‌ای روشن بسازند، اما خود، چراغِ آسمان شدند.

گاهی تاریخ را کودکان می‌نویسند... و این بار کودکان میناب تاریخ‌نگار زخمی شدند که بر پیکر انسانیت وارد شد؛ و وجدان‌های بیدار تا ابد خواهند پرسید: به کدامین گناه کشته شدند…

برچسب ها: عراقچی ، وزیر امور خارجه ، میناب ، جنگ رمضان
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