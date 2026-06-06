باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - سید علی حسینی، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول در گفتوگو با با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه ۴ میلیون دانشآموز در مقطع متوسطه اول در حال تحصیل هستند؛ گفت: انتظار میرود در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۷ شاهد رشد چشمگیر جمعیت دانشآموزی در این مقطع و افزایش حدود ۳۰۰ هزار نفری باشیم.
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول در خصوص فرآیند هدایت تحصیلی دانشآموزان پایه نهم افزود: پس از تکمیل نمرات ارزیابی، فرمهای هدایت تحصیلی از هفته سوم تیر در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد تا بر اساس آزمونهای رغبتسنجی و ظرفیتهای استانی، به سمت شاخههای نظری، فنیوحرفهای و کاردانش هدایت شوند.
حسینی هدفگذاری کلان کشور را ایجاد توازن ۵۰ درصدی میان شاخههای نظری، فنیوحرفهای و کاردانش اعلام کرد و گفت: مشاوران مدارس نیز به صورت حضوری و از طریق وبینار، آماده ارائه مشاورههای تخصصی به دانشآموزان و والدین هستند تا انتخاب رشتهای آگاهانه و متناسب با نیازهای بازار کار صورت گیرد.
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول با اشاره به تداوم آموزش مجازی در ماههای گذشته از طریق پلتفرمهای داخلی تصریح کرد: برنامههای جبرانی برای دانشآموزانی که نیاز به تقویت درسی دارند، پیشبینی شده است.
وی افزود: در سال جاری با توجه به شرایط موجود، ملاک ارزیابی معلمان بر اساس کارپوشههای موجود تعیین شده و تفاوتی میان ارزیابیهای حضوری و غیرحضوری وجود ندارد.
حسینی در پایان گفت: شوراهای مدرسه و مدیران آموزشی اختیار دارند با بهرهگیری از تجهیزات برای آموزش مهارتهای کاربردی و دروس پایه، کلاسهایی را به دو صورت حضوری یا مجازی تدارک ببینند.