مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول گفت: فرآیند هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش‌آموزان پایه نهم از هفته سوم تیرماه با دریافت فرم‌های مربوطه آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - سید علی حسینی، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول در گفت‌وگو با با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه ۴ میلیون دانش‌آموز در مقطع متوسطه اول در حال تحصیل هستند؛ گفت: انتظار می‌رود در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۷ شاهد رشد چشمگیر جمعیت دانش‌آموزی در این مقطع و افزایش حدود ۳۰۰ هزار نفری باشیم.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول در خصوص فرآیند هدایت تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم افزود: پس از تکمیل نمرات ارزیابی، فرم‌های هدایت تحصیلی از هفته سوم تیر در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد تا بر اساس آزمون‌های رغبت‌سنجی و ظرفیت‌های استانی، به سمت شاخه‌های نظری، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش هدایت شوند.

حسینی هدف‌گذاری کلان کشور را ایجاد توازن ۵۰ درصدی میان شاخه‌های نظری، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش اعلام کرد و گفت: مشاوران مدارس نیز به صورت حضوری و از طریق وبینار، آماده ارائه مشاوره‌های تخصصی به دانش‌آموزان و والدین هستند تا انتخاب رشته‌ای آگاهانه و متناسب با نیازهای بازار کار صورت گیرد.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول با اشاره به تداوم آموزش مجازی در ماه‌های گذشته از طریق پلتفرم‌های داخلی تصریح کرد: برنامه‌های جبرانی برای دانش‌آموزانی که نیاز به تقویت درسی دارند، پیش‌بینی شده است.

 وی افزود: در سال جاری با توجه به شرایط موجود، ملاک ارزیابی معلمان بر اساس کارپوشه‌های موجود تعیین شده و تفاوتی میان ارزیابی‌های حضوری و غیرحضوری وجود ندارد.

 حسینی در پایان گفت: شوراهای مدرسه و مدیران آموزشی اختیار دارند با بهره‌گیری از تجهیزات برای آموزش مهارت‌های کاربردی و دروس پایه، کلاس‌هایی را به دو صورت حضوری یا مجازی تدارک ببینند.

برچسب ها: انتخاب رشته ، هدایت تحصیلی
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