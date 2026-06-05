باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران در پی پیروزی‌های اخیر خود، به‌ویژه برد مقابل گامبیا و موفقیت در دیدار دوستانه برابر تیم ملی مالی، توانست یک پله در جدول فیفا صعود کند. این ارتقای جایگاه در حالی رخ داد که فیفا اخیراً سیستم جدید رده‌بندی خود را فعال کرده است. سیستمی که بر اساس نتایج رقابت‌ها به‌صورت آنلاین و لحظه‌ای امتیازات تیم‌ها را محاسبه و رتبه‌بندی جهانی را به‌روزرسانی می‌کند.

در رده‌بندی جدید که امروز منتشر شد، تیم ملی با کسب ۳.۵۴ امتیاز از ۲ دیدار دوستانه خود، توانست از تیم قدرتمندی همچون دانمارک پیشی بگیرد. در حال حاضر ایران در رتبه بیستم جهان قرار دارد و تنها با اختلاف بسیار اندک ۰.۱۱ امتیاز از دانمارک فاصله دارد. با این وضعیت، تیم ملی اکنون از تیم‌های مطرحی نظیر کره جنوبی، ترکیه، اتریش، اکوادور و الجزایر بالاتر ایستاده است.

البته حفظ این جایگاه در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ نیازمند تداوم نتایج مطلوب در این رقابت‌ها است. اگرچه ایران در حال حاضر از تیم‌هایی مثل نیجریه و استرالیا بالاتر قرار دارد، اما موفقیت این تیم‌ها و عدم موفقیت توسط شاگردان قلعه‌نویی قطعا می‌تواند رتبه ایران با کاهشی چشم‌گیر رو‌به‌رو کند.

از سوی دیگر، چشم‌انداز آینده برای تیم ملی بسیار امیدوارکننده است. با توجه به فاصله کمتر از ۱۰۰ امتیاز ایران با کرواسی (رتبه یازدهم جهان)، در صورت کسب نتایج درخشان در رقابت‌های جام جهانی و جام ملت‌ها، ایران می‌تواند برای نخستین بار در دو دهه گذشته، به جمع ۱۵ تیم برتر فوتبال جهان راه یابد.

در رده‌بندی کلی هم آرژانتین با دو پله صعود، در حال حاضر صدرنشین است، اسپانیا بدون تغییر در رده دوم جای دارد و فرانسه با دو پله سقوط در مکان سوم ایستاده است.