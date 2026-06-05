باشگاه خبرنگاران جوان- چند بار برایتان پیش آمده که بخواهید در یک جلسه حرف بزنید، اما چند ثانیه مکث باعث شود از تصمیم خود منصرف شوید؟ یا قصد داشته باشید ورزش کنید، اما همان چند لحظه تردید، شما را به سمت تلویزیون و مبل بکشاند؟ در همین چند ثانیه، ذهن شما شروع به ایجاد تردید و بهانه می‌کند: «چی میشه اگر اشتباه کنم؟»، «الان وقتش نیست»، «بعداً انجام می‌دهم»؛ و بعداً هیچ وقت فرا نمی‌رسد.

قانون ۵ ثانیه چیست و چگونه کار می‌کند؟

قانون ۵ ثانیه یک تکنیک ساده و عملی است که به شما کمک می‌کند بر تردید‌های لحظه‌ای غلبه کنید. داستان از این قرار است: به محض اینکه درونتان احساس کردید باید کاری را انجام دهید (حرف بزنید، حرکت کنید، شروع کنید)، بلافاصله در ذهنتان یا با صدای آرام از ۵ به سمت ۱ شمارش معکوس کنید.

در عدد ۱، بدون هیچ مکث اضافه‌ای، اقدام کنید. این شمارش معکوس، ذهن شما را از حالت تردید خارج می‌کند و پیش از آنکه بهانه‌ها فرصت شکل‌گیری پیدا کنند، شما را وارد عمل می‌سازد. به عبارت دیگر، شما به مغزتان فرصت فکر کردن بیش از حد نمی‌دهید؛ فقط عمل می‌کنید.

چرا این روش مؤثر است؟

تردید و تعلل، ریشه در نگرانی از نتیجه، ترس از قضاوت دیگران یا کمال‌گرایی دارند. هر چه بیشتر فکر کنید، بهانه‌های بیشتری برای نکردن کار پیدا می‌کنید. قانون ۵ ثانیه، با ایجاد یک «شروع اجباری»، این چرخه معیوب را می‌شکند.

شما به جای درگیر شدن با افکار مزاحم، تمرکز خود را روی یک عمل ساده (شمارش معکوس) متمرکز می‌کنید و سپس بی‌درنگ اقدام می‌کنید. این روش، مغز را از حالت «واکنشی» و «ترس از تصمیم» خارج کرده و به حالت «فعال» و «اقدام‌گرا» تبدیل می‌کند. با هر بار تکرار، این مسیر عصبی در مغز شما قوی‌تر می‌شود و اقدام کردن، به یک عادت تبدیل می‌گردد.

۵ موقعیت طلایی برای تمرین قانون ۵ ثانیه

کارشناسان تیم ملی سلامت بر این باورند که برای نهادینه شدن این روش، باید آن را در موقعیت‌های ساده روزمره تمرین کنید. هرچه بیشتر تمرین کنید، در موقعیت‌های حساستر نیز بهتر عمل خواهید کرد. مهم‌ترین موقعیت‌های پیشنهادی برای تمرین عبارتند از:

۱. هنگام بیدار شدن از خواب: به محض صدای زنگ ساعت، به جای اینکه دکمه اسنوز را بزنید، تا ۵ بشمارید و از رختخواب خارج شوید.

۲. هنگام اعلام نظر در جلسه: به محض اینکه ایده‌ای به ذهنتان رسید، قبل از اینکه ترس از اشتباه یا قضاوت دیگران جلوی شما را بگیرد، تا ۵ بشمارید و حرفتان را بزنید.

۳. هنگام شروع فعالیت ورزشی: لباس ورزشی را بپوشید، کفش‌تان را ببندید، تا ۵ بشمارید و اولین حرکت را شروع کنید.

۴. هنگام «نه» گفتن: وقتی درخواستی بر خلاف میل شماست، پیش از آنکه از سر ادب یا ترس از ناراحتی دیگری، جواب «بله» بدهید، تا ۵ بشمارید و «نه» بگویید.

۵. هنگام ترک یک عادت بد: به محض اینکه وسوسه شدید، تا ۵ بشمارید و به جای آن یک کار جایگزین و مثبت انجام دهید.

قانون ۵ ثانیه؛ ابزاری برای کاهش تعلل و افزایش اعتماد به نفس

یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های به کارگیری قانون ۵ ثانیه، کاهش چشمگیر تعلل و به تعویق انداختن کار‌ها است. بسیاری از کار‌های مهم زندگی به خاطر چند ثانیه تردید، برای همیشه در لیست «بعداً انجام می‌دهم» باقی می‌مانند.

با این روش، شما به خودتان فرصت بهانه‌تراشی نمی‌دهید و بی‌درنگ وارد عمل می‌شوید. علاوه بر این، هر بار که با موفقیت از این قانون استفاده کنید، اعتماد به نفس شما نیز افزایش می‌یابد. شما به خودتان ثابت می‌کنید که قادر به غلبه بر ترس‌ها و تردیدهایتان هستید و این حس قدرت، زندگی شما را در تمام ابعاد متحول خواهد کرد.

چگونه قانون ۵ ثانیه را در زندگی خود نهادینه کنیم؟

نهادینه کردن این قانون نیازمند تمرین مداوم است. تیم ملی سلامت توصیه می‌کند این روش را از امروز و در کوچک‌ترین کار‌های روزمره شروع کنید. مثلاً هنگام سفارش غذا، تا ۵ بشمارید و تصمیم خود را بگیرید.

هنگام تمیز کردن خانه، تا ۵ بشمارید و از یک گوشه شروع کنید. کلید موفقیت در این است که به مغزتان اجازه ندهید بیش از حد فکر کند. به محض اینکه به عدد ۱ رسیدید، اولین قدم کوچک را بردارید. لازم نیست کل کار را یکجا انجام دهید؛ تنها کاری که باید بکنید این است که شروع کنید. شروع، خود نیمی از کار است.

قانون ۵ ثانیه از نگاه روانشناسی

روانشناسان معتقدند که ریشه اصلی تعلل و عدم اقدام، ترس از پیامد‌های منفی، کمال‌گرایی افراطی و نبود انگیزه کافی نیست؛ بلکه مشکل اصلی «شروع نکردن» است. ذهن انسان به طور طبیعی به سمت حفظ وضع موجود و دوری از تغییرات ناشناخته تمایل دارد.

قانون ۵ ثانیه، با ایجاد یک ضرب‌الاجل درونی کوتاه، این مقاومت ذهنی را از بین می‌برد. نکته حائز اهمیت این است که قانون ۵ ثانیه یک شعار انگیزشی نیست؛ یک ابزار عملی مبتنی بر شناخت عملکرد مغز است. هرچه بیشتر از آن استفاده کنید، مسیر‌های عصبی مرتبط با اقدام سریع در مغزتان تقویت می‌شوند و تصمیم‌گیری در لحظه برایتان آسان‌تر می‌گردد.

۵… ۴… ۳… ۲… ۱… اقدام

شاید فکر کنید تغییر عادات و غلبه بر تعلل کار دشواری است، اما گاهی ساده‌ترین راهکار‌ها مؤثرترین نتایج را دارند. قانون ۵ ثانیه، یکی از همین راهکار‌های ساده، اما جادویی است. شما برای استفاده از آن نیازی به هیچ ابزار، کلاس یا هزینه‌ای ندارید.

تنها چیزی که نیاز دارید، اراده‌ای برای شروع است. دفعه بعد که دیدید ذهنتان می‌خواهد شما را از انجام کاری منصرف کند، به او فرصت ندهید. تا ۵ بشمارید و عمل کنید. بگذارید این قانون، نقطه عطفی در زندگی شخصی و حرفه‌ای شما باشد.

منبع: فارس