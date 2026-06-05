اتحادیه جهانی کشتی (UWW) پنج داور بین‌المللی کشورمان را برای قضاوت در رقابت‌های جهانی رده‌های مختلف سنی انتخاب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مصلایی‌پور و نیما صادقی، داوران درجه بین‌المللی S۱ کشورمان، از سوی اتحادیه جهانی کشتی برای قضاوت در رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان بزرگسالان ۲۰۲۶ انتخاب شدند. این مسابقات اوایل آبان‌ماه سال جاری در شهر آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد.

همچنین سعید عباسی، دیگر داور درجه بین‌المللی S۱ ایران، برای قضاوت در رقابت‌های کشتی قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ که در کشور اسلواکی برگزار می‌شود، برگزیده شد.

اتحادیه جهانی کشتی همچنین مهدی بشیرزاده و کامران سلطانی‌زاده، دو داور درجه بین‌المللی S۱ کشورمان، را برای قضاوت در رقابت‌های کشتی قهرمانی نوجوانان جهان که در شهر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، برگزار خواهد شد، انتخاب کرد.

برچسب ها: فدراسیون کشتی ، کشتی ، داور کشتی
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