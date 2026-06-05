باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان گزارش شبکه سی‌ان‌ان مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی به‌طور مخفیانه نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی خود را برای انجام عملیات علیه ایران در خاک این کشور مستقر کرده، رد کرد و این ادعا‌ها را «کاملاً بی‌اساس» خواند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که باکو پیش‌تر نیز چنین ادعا‌هایی را تکذیب کرده و موضع رسمی این کشور قبل از انتشار گزارش، به شبکه سی‌ان‌ان منتقل شده بود.

جمهوری آذربایجان همچنین سی‌ان‌ان را متهم کرد که با تکیه بر منابع ناشناس و نادیده گرفتن پاسخ رسمی باکو، برخلاف «اصول عینیت، بی‌طرفی و اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری» عمل کرده است.

در این بیانیه آمده است: «ما اجازه چنین فعالیت‌هایی را نداده‌ایم و هرگز نخواهیم داد».

وزارت خارجه آذربایجان همچنین تأکید کرد که این کشور متعهد به تقویت صلح، ثبات و حسن همجواری در منطقه است و از سی‌ان‌ان خواست که گزارش خود را حذف کند.

پیش از این، شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی ادعا کرد که رژیم صهیونیستی در جریان جنگ اخیر با ایران (جنگ تحمیلی سوم) چند ده نیروی ویژه و مأمور وابسته به موساد را در مناطقی از جنوب جمهوری آذربایجان و در نزدیکی مرز ایران مستقر کرده بود.

این گزارش مدعی بود که نیرو‌های مذکور در عملیات جمع‌آوری اطلاعات و حملات پهپادی مشارکت داشته‌اند و یکی از عملیات‌هایی که از خاک جمهوری آذربایجان انجام شده، ترور یکی از فرماندهان ارشد اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهارم مارس (۱۳ اسفند) بوده است.

منبع: الجزیره