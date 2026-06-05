باکو گزارش رسانه‌ای درباره حضور نیرو‌های رژیم صهیونیستی در خاک این کشور برای انجام عملیات علیه ایران را کاملاً بی‌اساس خواند و خواستار حذف آن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان گزارش شبکه سی‌ان‌ان مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی به‌طور مخفیانه نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی خود را برای انجام عملیات علیه ایران در خاک این کشور مستقر کرده، رد کرد و این ادعا‌ها را «کاملاً بی‌اساس» خواند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که باکو پیش‌تر نیز چنین ادعا‌هایی را تکذیب کرده و موضع رسمی این کشور قبل از انتشار گزارش، به شبکه سی‌ان‌ان منتقل شده بود. 

جمهوری آذربایجان همچنین سی‌ان‌ان را متهم کرد که با تکیه بر منابع ناشناس و نادیده گرفتن پاسخ رسمی باکو، برخلاف «اصول عینیت، بی‌طرفی و اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری» عمل کرده است.

در این بیانیه آمده است: «ما اجازه چنین فعالیت‌هایی را نداده‌ایم و هرگز نخواهیم داد».

وزارت خارجه آذربایجان همچنین تأکید کرد که این کشور متعهد به تقویت صلح، ثبات و حسن همجواری در منطقه است و از سی‌ان‌ان خواست که گزارش خود را حذف کند.

پیش از این، شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی ادعا کرد که رژیم صهیونیستی در جریان جنگ اخیر با ایران (جنگ تحمیلی سوم) چند ده نیروی ویژه و مأمور وابسته به موساد را در مناطقی از جنوب جمهوری آذربایجان و در نزدیکی مرز ایران مستقر کرده بود.

 این گزارش مدعی بود که نیرو‌های مذکور در عملیات جمع‌آوری اطلاعات و حملات پهپادی مشارکت داشته‌اند و یکی از عملیات‌هایی که از خاک جمهوری آذربایجان انجام شده، ترور یکی از فرماندهان ارشد اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهارم مارس (۱۳ اسفند) بوده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جمهوری آذربایجان ، باکو ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۷ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
از همان لحظه خبر شهادت آقای رئیسی گفتم احتمالا از خاک آذربایجان استفاده شده و کار اسرائیل است باید مواظب الهام علی اف بود مردیست مکار و خطر ناک اگر ثابت بشود حتما پاسخ کوبنده لازم است
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۲ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
این دفعه در صورت اثبات باکو را هم شخم بزنید
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
خدا نابود کنه هر کشوری رو که با دشمن ایران همکاسه بشه و خیانت کنه. ما آه دلمون رو به خدا می گیم. آه دل مظلوم هم گریبان تون رو خواهد گرفت
۴
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۲ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
در مبارزه با دشمن نیاز به دعا و آه نیست باید تلاش کرد دشمن را نابود کرد .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۱ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
پس این همه لشکر صهیونیستی در باکو چکار می کنند؟
۲
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۹ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
با خاک یکسانش کنید
۷
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۶ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
مواظب این خود فروخته بی دین بی شرف الهام باشید . از اون نامرد ها است .
۶
۳۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۹ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
Cnnدرست میگه ازاین الهام هرکاری برمیاد.اوبنده‌حلقه به گوش صهیونیسم هست
خائن ابن خائن
۷
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۹ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
ارواح عمه ات آذربایجان مکار!!
۷
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشند بمعنی آنست که عمر جمهوری آذربایجان به پایان خود نزدیک شده .،
۷
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۸ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
متاسفانه رییس جمهور ما بخاطر اینکه علیف و اردوغان هم زبانش هستند نمی خواهد قبول کند که اینها دارند به ما خیانت می کنند
۱۱
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
درود به شرفت حرف حق زدی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۲ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
الهام از پشت خنجر می‌زند
از اون صهیونیست های دو آتیشه است،به هر حال یه روزی به حساب او هم خواهیم رسید
۴
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۴ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
تو که راست میگی نوبت تو هم خواهد رسید
۴
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
عباسعلی
۲۱:۳۸ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
سرمان را مثل کبک توی برف نکنیم. کشور آذربایجان دوست دشمن ماست و میتواند کمکهای جاسوسی وحتی از دواعشی که در قره باغ ساکن کرده علیه ما استفاده کند. باید تحرکات آنها زیر ذره بین باشد
۵
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
ایران بعد از روشن شدن و پایان جنگ تحمیلی با آمریکا تکلیف جمهوری جعلی آذربایجان را روشن بکند و با روسیه مذاکراتی در مورد بر گرداندن و واگذاری این جمهوری جعلی را به بخاک ایران بکند و این جرثومه فساد را از منطقه شمال ایران برچیدند.
۶
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۰:۴۱ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
قابل توجه مسئولین ایران. خیلی مواظب آذربایجان باشید. سودای تصاحب شهرهائی از ایران رو با پشتوانه آمریکا و اسرائیل دارند. شاید هم بسیاری از حملات از خاک آذربایجان بوده که جا داره مسئولین بررسی بیشتری داشته باشند
۶
۴۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۵ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
صد درصد که هست
۱۲
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