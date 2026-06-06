باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، از اجرای طرح بهسازی ۱۲۵ هزار موتورخانه در سراسر کشور خبر داد و گفت: اجرای این طرح تاکنون موجب صرفهجویی حدود ۷۴۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی شده است.
وی با اشاره به اینکه بهسازی و بهینهسازی موتورخانهها یکی از اقدامات مؤثر وزارت نفت در حوزه مدیریت مصرف انرژی به شمار میرود، اظهار کرد: مصوبات قانونی این طرح از سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد و از سال ۱۴۰۰ اجرای آن بهصورت هدفمند در دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار گرفت.
توکلی افزود: در قالب این طرح، اقداماتی همچون تعویض عایقها، تنظیم مشعلها و نصب رسوبگیرها در موتورخانهها انجام شده که در برخی مناطق کشور بین ۱۰ تا بیش از ۲۰ درصد کاهش مصرف انرژی را به دنبال داشته است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه بخش عمده موتورخانههای بهسازیشده در مجموعههای دولتی، آموزشی و نظامی قرار دارند، تصریح کرد: علاوه بر بهسازی، موضوع هوشمندسازی موتورخانهها نیز در دستور کار قرار گرفته و از سال گذشته با جدیت پیگیری میشود.
وی ادامه داد: در فرآیند هوشمندسازی، کنترل و مدیریت عملکرد موتورخانهها از طریق سامانههای هوشمند انجام میشود که نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی، بهویژه در ساختمانهایی که مطابق مقررات ملی ساختمان احداث نشدهاند، ایفا میکند.
توکلی با تأکید بر اهمیت نگهداری و بازدیدهای دورهای موتورخانهها گفت: هرچند اقدامات بهسازی شامل تجهیزات و اصلاحات سختافزاری با عمر طولانی است، اما انجام سرویسها و بازدیدهای دورهای میتواند اثربخشی این اقدامات را حفظ کرده و به کاهش بیشتر مصرف انرژی کمک کند.
معاون وزیر نفت همچنین با اشاره به شرایط فعلی صنعت انرژی کشور اظهار کرد: با توجه به آسیبهایی که در جریان جنگ ۱۲ روزه به بخشی از تأسیسات عسلویه وارد شد، ضرورت مدیریت مصرف انرژی بیش از گذشته احساس میشود و تمامی مشترکان باید با بهکارگیری روشهای مختلف صرفهجویی، در عبور از دوره اوج مصرف همکاری کنند.
وی درباره نحوه بهرهمندی مشترکان از طرح بهسازی موتورخانهها گفت: متقاضیان میتوانند از طریق درگاه شرکت ملی گاز ایران یا سایت شرکتهای گاز استانی درخواست خود را ثبت کنند. پس از بررسی شرایط، کارشناسان شرکت ملی گاز نسبت به بازدید و اجرای عملیات بهسازی اقدام خواهند کرد.
توکلی تأکید کرد: تمامی خدمات مربوط به بهسازی موتورخانهها برای مشترکان بهصورت کاملاً رایگان انجام میشود، زیرا میزان صرفهجویی حاصل از اجرای این طرح برای کشور بسیار قابل توجه است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان خاطرنشان کرد: رعایت مقررات ملی ساختمان در ساختوسازهای جدید و استفاده از تجهیزات با راندمان بالا، یکی از مهمترین الزامات برای کاهش شدت مصرف انرژی و افزایش بهرهوری در کشور محسوب میشود.