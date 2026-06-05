مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: به منظور مدیریت بار ترافیکی، تردد در آزادراه تهران-شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در محورهای شمالی و برخی آزادراه‌های منتهی به پایتخت خبر داد و گفت: به منظور مدیریت بار ترافیکی، تردد در آزادراه تهران-شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل ماسال تا میانک و همچنین محدوده‌های مکارود و دزبن با ترافیک سنگین مواجه است.

محرابی‌نیا افزود: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر رفت و برگشت، به‌ویژه در محدوده‌های سد هراز، سه‌راهی چلاو، بایجان و حدفاصل گزنک تا رینه سنگین گزارش شده است.

به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب نیز در محدوده‌های دماوند و گیلاوند دارای ترافیک سنگین است.

وی ادامه داد: در محور قدیم بومهن-تهران و آزادراه پردیس-تهران در محدوده جاجرود و همچنین در محور قدیم رشت-قزوین حدفاصل پارک جنگلی سراوان تا امامزاده هاشم، ترافیک سنگین جریان دارد.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت سایر محورهای کشور گفت: ترافیک در آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده‌های گلشهر، پایانه شهید کلانتری، استاندارد و پل فردیس تا چیتگر سنگین است. همچنین آزادراه قم-تهران در محدوده شهرآفتاب تا بهشت زهرا(س) با بار ترافیکی سنگین مواجه است.

وی خاطرنشان کرد: تردد در آزادراه قزوین-رشت در هر دو مسیر و همچنین در آزادراه تهران-شمال، محورهای هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران-پردیس و محور قدیم تهران-بومهن در مسیر جنوب به شمال روان گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره شرایط جوی نیز گفت: بارش باران در برخی محورهای استان‌های مازندران و سمنان گزارش شده و محور فیروزکوه بارانی است. همچنین در ارتفاعات محور چالوس مه‌گرفتگی وجود دارد و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخله جوی هستند.

محرابی‌نیا همچنین از انسداد محور پاتاوه-دهدشت خبر داد و از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی را از سامانه‌های اطلاع‌رسانی مرکز مدیریت راه‌های کشور دریافت کنند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
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