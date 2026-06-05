باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب بارش‌ها در مناطقی از استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، استان‌های ساحلی دریای خزر، ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی تداوم خواهد داشت که در برخی ساعات، احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد را شاهد بودیم.

وی افزود: فردا شنبه نیز این شرایط جوی در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل ادامه می‌یابد؛ همچنین برای این روز، بارش‌های پراکنده در استان‌های گیلان و مازندران دور از انتظار نیست.

او بیان کرد: روز یکشنبه نیز مجددا بارش‌ها در مناطق شمال‌غرب و سواحل غربی دریای خزر تقویت خواهد شد. برای سه روز آینده در ساعات بعدازظهر، روند افزایش دما پیش‌بینی می‌شود.