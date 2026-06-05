وزیر کشور در حاشیه اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان با وزیر داخلی فدراسیون روسیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، در جریان سفر به قرقیزستان به منظور شرکت در اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای، امروز (جمعه ۱۵ خرداد) با ولادیمیر کولوکولتسف، وزیر داخلی فدراسیون روسیه، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

اسکندر مومنی، در این دیدار از مواضع دولت و ملت روسیه و آقای پوتین، رئیس جمهور، در محکومیت جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و همچنین موضع امروز آقای ولادیمیر کولوکولتسف در نشست وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای قدردانی کرد. 

وزیر کشور، همچنین از وزیر داخلی فدراسیون روسیه برای سفر به ایران دعوت کرد. 

وزیر داخلی فدراسیون روسیه نیز در این دیدار از استاندارد‌های دوگانه غرب در قبال ایران و روسیه انتقاد کرد.

ولادیمیر کولوکولتسف تاکید کرد که آماده تبادل تجربیات و همکاری در حوزه‌های مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و به ویژه مواد مخدر صنعتی با جمهوری اسلامی ایران هستیم.

دو طرف همچنین اعلام آمادگی کردند در اولین فرصت پیش‌نویس‌های اسناد همکاری‌های دو کشور که تبادل شده مورد بررسی نهایی قرار بگیرد و امضا شود.

بر اساس این گزارش، وزیر کشور بعد ازظهر روز گذشته (پنجشنبه ۱۴ خرداد) در صدر هیئتی برای شرکت در اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده است.

وزیر کشور را در این سفر، تقوی مشاور وزیر و رییس حوزه وزراتی، موسوی مشاور وزیر، جواهری رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور، خواجه‌نژاد رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور و محمد مهدی آبادی معاون مدیرکل اوراسیای وزارت خارجه همراهی می‌کنند.

برچسب ها: وزیر کشور ، روسیه
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