باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - حسام بدران، عضو دفتر سیاسی حماس در مصاحبه اختصاصی با شبکه الجزیره، تاکید کرد که اعضای این جنبش سلاح‌های خود را تحویل نخواهند داد و اینکه سرنوشت نهایی زرادخانه نظامی آن پس از گفت‌و‌گو‌های جامع با سایر جناح‌های فلسطینی تعیین خواهد شد.

بدران گفت: «وقتی کمیته ملی اداره غزه برای انجام کار خود در باریکه مستقر شود، دیگر هیچ سلاحی در خیابان‌ها و کوچه‌های غزه دیده نخواهد شد، مگر سلاح‌های رسمی مربوط به همین کمیته؛ یعنی پلیس رسمی فلسطین».

وی تصریح کرد: «ما درباره تحویل دادن سلاح‌ها صحبت نمی‌کنیم؛ حداقل چیزی که منظور ماست این است که سلاح‌ها در سطح شهر‌ها دیده نشوند، مگر سلاح‌های رسمی پلیس فلسطین. جزئیات این موضوع در چارچوب یک روند یا توافق ملی بررسی و درباره‌اش تصمیم‌گیری خواهد شد.»

در ادامه، حسام بدران به این موضوع اشاره کرد که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از تعهدات خود ذیل توافق آتش‌بس عمل نکرده و این امر جلوی گذار به مراحل بعدی آتش‌بس را می‌گیرد.

بدران گفت: دشمن اسرائیلی حتی ۳۰ درصد از تعهدات مرحله اول خود را نیز اجرا نکرده است؛ چیزی که هرگونه انتقال به مراحل بعدی آتش‌بس را غیرممکن می‌سازد.

او توضیح داد: «منظور من ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه است. مکانیسم رفت و آمد از گذرگاه رفح، زیرساخت‌ها و ترور فرماندهان ما. ایده آتش‌بس جامع بود، اما تا کنون حدود هزار نفر از مردم ما به شهادت رسیده‌اند. اینکه بگوییم اسرائیل حتی ۳۰ درصد از تعهدات خود را اجرا کرده، اغراق است».

مقام حماس می‌گوید در توافق ذکر شده بود که روزانه ۶۰۰ کامیون کمکی وارد غزه شود، اما در حال حاضر، روزانه فقط ۱۵۰ تا ۲۵۰ کامیون کمک وارد نوار غزه می‌شود، در حالی که زیرساخت‌های حیاتی برق، بیمارستان‌ها و سوخت کاملاً ویران شده است.

این موضع حماس در حالی مطرح می‌شود که یک منبع آگاه به الجزیره گفته است که اعضای دفتر سیاسی آن در حال آماده‌سازی برای اعزام هیئت خود به قاهره برای مذاکرات مجدد هستند.

پیش از این حماس اعلام کرده بود که مدتی مذاکرات را به حالت تعلیق درمی‌آورد، زیرا با تشدید حملات صهیونیست‌ها در غزه، عملا گفت‌و‌گو بی‌معنی خواهد بود.

شایان ذکر است که خلع سلاح حماس و خروج نظامیان اشغالگر از غزه همچنان بزرگترین نکات مورد اختلاف در طرح آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵ است.

منبع: الجزیره