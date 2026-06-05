فرمانده مرزبانی فراجا از کشف ۵۰ قبضه سلاح جنگی و شکاری و ۷ قبضه نارنجک دستی با هوشیاری مرزبانان قبل از ورود به کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی اکبر جاویدان در تشریح موفقیت مرزبانان گفت: مرزبانان سلحشور و تیزبین مرزبانی فراجا مستقر در مرز‌های کشور، با اشراف و تسلط اطلاعاتی و استفاده از تجهیزات نوین هوشمند و اپتیکی، طی چند عملیات رزمی و غافلگیرکننده محموله سنگین سلاح را قبل از ورود به کشور در مرز‌ها کشف کردند.

وی افزود: در این چند عملیات ۳۴ قبضه سلاح کلت و mp ۵ و ۱۶ قبضه سلاح شکاری به همراه ۷ قبضه نارنجک دستی و مقادیر قابل توجهی مهمات مربوطه را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: مرزبانان علاوه بر انهدام باند‌های قاچاق سلاح، تعداد ۷ قاچاقچی را دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی دادند.

جاویدان با اشاره به اهداف قاچاقچیان برای انتقال محموله‌های سلاح به داخل کشور برای خرابکاری و موضوعات امنیتی، اظهارداشت: قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که قصد ورود غیرقانونی به حریم مقدس ایران اسلامی را دارند، بدانند مرزبانان سلحشور با چشمانی بیدار و گام‌های استوار؛ با هرگونه ناامنی و ورود غیرمجاز و. در مرز‌ها برخورد قاطع خواهند داشت.

برچسب ها: مرزبانی فراجا ، توقیف سلاح
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