نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی در سال ۱۴۰۵ مشخص شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - داود بیگی‌نژاد نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: با هدف ایجاد تعادل در بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران، سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی در سال ۱۴۰۵ مشخص شده و مالکان و مستأجران باید در چارچوب این ضوابط اقدام به تنظیم قراردادهای جدید کنند.

وی افزود: مبنای محاسبه افزایش اجاره‌بها، مبلغ اجاره درج‌شده در قرارداد فعلی است و درصد تعیین‌شده مستقیماً به رقم اجاره موجود اضافه می‌شود. به این ترتیب، مستأجران و مالکان می‌توانند به‌سادگی میزان اجاره سال جدید را محاسبه کنند.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به فرمول محاسبه اجاره جدید گفت: «اجاره جدید برابر است با اجاره فعلی ضربدر عدد حاصل از جمع یک و نرخ افزایش تعیین‌شده.» به عنوان مثال، اگر اجاره ماهانه یک واحد مسکونی در تهران ۱۰ میلیون تومان باشد، با اعمال سقف افزایش ۲۷ درصدی، اجاره جدید به ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

بیگی‌نژاد تأکید کرد: رعایت سقف‌های تعیین‌شده می‌تواند به کاهش تنش‌های موجود در بازار اجاره و ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات کمک کند. همچنین آگاهی مستأجران و مالکان از نحوه محاسبه اجاره‌بها، زمینه را برای انعقاد قراردادهای منطبق با ضوابط قانونی فراهم خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بازار اجاره یکی از مهم‌ترین بخش‌های بازار مسکن به شمار می‌رود، اظهار داشت: در شرایط کنونی، اجرای دقیق سیاست‌های تنظیم‌گری و نظارت بر قراردادهای اجاره می‌تواند نقش مؤثری در کنترل رشد هزینه‌های سکونت و حمایت از خانوارهای مستأجر داشته باشد.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنین از طرفین قراردادهای اجاره خواست پیش از امضای هرگونه توافق، از آخرین ضوابط و مقررات مربوط به سقف افزایش اجاره‌بها مطلع شوند تا از بروز اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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