برنامه جهانی غذا هشدار داد جنگ اخیر در آسیای غربی، میلیون‌ها نفر را به سمت گرسنگی حاد سوق داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - برنامه جهانی غذا روز جمعه هشدار داد که پیامد‌های جنگ در آسیای غربی از همین حالا باعث شده میلیون‌ها نفر در برخی از آسیب‌پذیرترین کشور‌های جهان با گرسنگی روبه‌رو شوند.

این سازمان در گزارشی جدید اعلام کرد که در نتیجه این بحران، ۲.۵ میلیون نفر در سومالی، ۱.۳ میلیون نفر در سریلانکا و ۲.۳ میلیون نفر در افغانستان در تأمین نیاز‌های غذایی اولیه خود دچار مشکل شده‌اند و در برخی موارد به سمت گرسنگی حاد سوق داده شده‌اند.

این یافته‌ها سه ماه پس از هشدار قبلی منتشر شده که گفته شده بود در صورت تداوم جنگ و بالا ماندن قیمت نفت، ممکن است ۴۵ میلیون نفر در سراسر جهان به ناامنی شدید غذایی دچار شوند.

ژان-مارتین باوئر، مدیر سرویس تحلیل امنیت غذایی و تغذیه در برنامه جهانی غذا گفت: «ما هشدار داده بودیم که این جنگ می‌تواند میلیون‌ها نفر دیگر را به سمت گرسنگی ببرد؛ اکنون داریم این اتفاق را به صورت واقعی مشاهده می‌کنیم». 

بر اساس این گزارش، کشور‌هایی که از قبل با جنگ، شوک‌های اقلیمی و مشکلات اقتصادی مواجه بودند، بیشترین آسیب‌پذیری را دارند.

در سومالی، تقریباً ۶۰ درصد خانوار‌ها ممکن است تا آخر سال قادر به تأمین نیاز‌های اولیه خود نباشند، در حالی که این رقم یک سال قبل ۴۷ درصد بوده است. این کشور آفریقایی به شدت در برابر شوک‌های قیمت جهانی آسیب‌پذیر است و تمام نفت و ۹۰ درصد غلات خود را وارد می‌کند.

کشور آسیب‌پذیر بعدی سریلانکا است. سریلانکا ۶۳ درصد انرژی خود را از آسیای غربی تأمین می‌کند و همچنین ۴۴ درصد حواله‌های ارزی و ۴۵ درصد صادرات چای آن به کشور‌های خلیج فارس وابسته است، که این موضوع آن را در برابر شوک‌های انرژی، تجارت و درآمد بسیار حساس کرده است. افزایش قیمت غذا، سوخت و کود نیز فشار بیشتری بر بودجه خانوار‌های آن وارد کرده است.

در افغانستان، جایی که پیش از بحران اخیر ۱۳.۸ میلیون نفر با ناامنی غذایی مواجه بودند، گرسنگی به دلیل وابستگی شدید اقتصادی به ایران تشدید شده است.

برنامه جهانی غذا هشدار داد که اثرات این بحران حتی با توقف جنگ نیز ادامه خواهد داشت، زیرا کشاورزان در فصل کاشت با کمبود کود و هزینه‌های بالای سوخت مواجه هستند که می‌تواند باعث کاهش برداشت و افزایش قیمت غذا شود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: برنامه جهانی غذا ، ناامنی غذایی ، حمله آمریکا
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