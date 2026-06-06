باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - سیدروحالله لطیفی سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر اهمیت روابط تجاری با کشورهای همسایه گفت: بیش از ۵۰ درصد تجارت خارجی ایران با ۱۵ کشور همسایه انجام میشود و این ظرفیت کمنظیر جغرافیایی باید بیش از گذشته در خدمت توسعه صادرات و تأمین نیازهای کشور قرار گیرد.
لطیفی اظهار کرد: در میان پنج مقصد اصلی صادراتی ایران، به جز چین، سایر کشورها از همسایگان ایران هستند. همچنین بخش قابل توجهی از واردات و صادرات کشور با کشورهای منطقه انجام میشود که نشاندهنده اهمیت راهبردی توسعه تجارت منطقهای است.
وی با اشاره به سهم بالای امارات در واردات ایران افزود: حدود ۳۱ درصد واردات کشور در سال گذشته از طریق امارات انجام شده است، در حالی که بخش عمده این کالاها تولید امارات نیست و بین ۷۰ تا ۸۰ درصد آنها منشأ چینی دارند. بر همین اساس، ایران میتواند با تنوعبخشی به مسیرهای تجاری و کاهش وابستگی به برخی مبادی، تابآوری اقتصادی خود را افزایش دهد.
لطیفی با بیان اینکه نزدیک به ۸۸ درصد واردات ایران از طریق دریا انجام میشود، تصریح کرد: حدود ۸۲ درصد این واردات از مسیر بنادر جنوبی و حوزه خلیج فارس صورت میگیرد؛ بنابراین لازم است مسیرهای جایگزین برای شرایط بحرانی در نظر گرفته شود تا تجارت کشور با اختلال مواجه نشود.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت، بنادر گوادر و کراچی پاکستان را از ظرفیتهای مهم جایگزین برای تأمین کالا در شرایط خاص دانست و گفت: همکاری پاکستان در ماههای اخیر موجب شده بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور از این مسیر تأمین شود. هرچند هزینه حملونقل از این مسیرها نسبت به بنادری مانند بندرعباس بیشتر است، اما برای عبور از شرایط بحرانی گزینهای مناسب محسوب میشود.
وی همچنین به ظرفیت بنادر مرسین و اسکندرون ترکیه، مسیرهای تجاری روسیه از طریق دریای سیاه و کشورهای آسیای میانه اشاره کرد و افزود: توسعه همکاریهای منطقهای میتواند ضمن کاهش ریسکهای تجاری، منافع مشترک اقتصادی میان کشورهای همسایه را تقویت کند.
لطیفی یکی از مهمترین الزامات توسعه صادرات منطقهای را تکمیل زیرساختهای حملونقل بهویژه در بخش ریلی عنوان کرد و گفت: با وجود ظرفیت مناسب شبکه ریلی کشور، همچنان برخی گلوگاهها، کمبود ناوگان، محدودیتهای فنی در مسیرهای بینالمللی و ناتمام ماندن برخی پروژهها، مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیت شده است.
وی ادامه داد: تکمیل مسیر ریلی رشت-آستارا، رفع محدودیتهای موجود در برخی تونلهای مسیر اروپا و افزایش توان ناوگان ریلی میتواند نقش مهمی در تسهیل ترانزیت و توسعه تجارت منطقهای ایفا کند.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تأکید کرد: موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و برخورداری از ۱۵ کشور همسایه، ظرفیت ارزشمندی برای مقابله با محدودیتها و تحریمها فراهم کرده است و هرچه تنوع مسیرهای تجاری و حملونقل افزایش یابد، آسیبپذیری اقتصاد کشور در برابر بحرانهای خارجی کاهش خواهد یافت.