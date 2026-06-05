آمریکا در ادامه سیاست‌های ضد ایرانی خود، چندین نهاد، کشتی و یک صرافی ایرانی را به بهانه ارتباط با صادرات انرژی به کشور‌های آسیایی تحریم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که شبکه‌ای از افراد، نهاد‌ها و کشتی‌های ایرانی را به دلیل «ارسال گاز نفتی مایع‌شده به کشور‌های جنوب و شرق آسیا» در فهرست تحریم‌های خود قرار می‌دهد.

طبق جزئیات منتشر شده در وب‌سایت این وزارتخانه، دوازده نهاد از جمله پنج نهاد مستقر در جزایر مارشال، چهار نهاد در امارات و یک نهاد در چین هدف قرار گرفتند. شش کشتی نیز هدف تحریم‌ها قرار گرفتند که چهار فروند آن نفتکش‌هایی با پرچم پاناما بوده است.

علاوه بر این، تحریم‌هایی نیز علیه شرکت صرافی ایرانی «مهرداد گرامیان نیک و شرکا» اعمال شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تحریم آمریکا ، محصولات نفتی ، صرافی
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