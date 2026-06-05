باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد که آمریکا و ایران به توافق بر سر یک چارچوب هسته‌ای نزدیک شده‌اند؛ چیزی که به هر دو طرف زمان می‌دهد تا به مسائل باقی‌مانده بپردازند.

گروسی می‌گوید که با هر دو طرف در تماس است، اما مستقیما در مذاکرات شرکت ندارد.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که این اظهارات را پس از جلسه اضطراری شورای حکام در وین بیان می‌کرد، گفت: «احساس ما این است که به نظر می‌رسد آنها به توافق بر سر مسائل هسته‌ای بسیار نزدیک شده‌اند. نوعی چارچوب یا ساختار سازمانی برای زمان پیدا کردن جهت بررسی مشکلات مختلف.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که خبرگزاری‌های رسمی کشورمان اوایل این هفته به نقل از منابع مطلع، اعلام کردند که تهران با توجه به ادامه حملات رژیم صهیونیستی در لبنان و نقض آتش‌بس، مذاکرات و تبادل پیام‌ها از طریق میانجی را متوقف می‌کند.

شایان ذکر است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته نخستین ارزیابی خود از برنامه هسته‌ای ایران بعد از جنگ تحمیلی سوم را منتشر کرد. رویترز می‌گوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارزیابی کرده که با وجود بمباران‌های سنگین ماه‌های اخیر، برآورد قبلی آن درباره توان هسته‌ای ایران تقریباً تغییری نکرده است.

در این گزارش، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تکرار ادعا‌های پیشین، خواستار ارائه توضیحات درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران شده است. همچنین در بخش دیگری از گزارش، این نهاد خواستار دسترسی فوری بازرسان خود به چندین سایت هسته‌ای در ایران شده است.

منبع: الجزیره