باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجتالاسلام محمد میرزایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به پیام رهبر انقلاب بهمناسبت عید غدیر، سیوهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و سالگرد آغاز رهبری حضرت آیتالله شهید سید علی خامنهای که در بخشی از آن توصیه کردند دشمن کِیدِ خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز ساخته است یکی تابآوری مردم و دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور، گفت: دو نکتهای که رهبر معظم انقلاب بهتازگی بر آن تأکید فرمودند، در حقیقت به دو معضل و چالش مهم کشور ما در شرایط کنونی اشاره دارد. این دو موضوع، از جمله مسائل اساسی است که اگر دشمن بخواهد نفوذی داشته باشد، ایرادی یا اشکالی در کشور وارد کند و افکار عمومی را با خود همراه و بسیج نماید، از همین راهها وارد خواهد شد.
نماینده مردم شاهیندژ و تکاب در مجلس بیان کرد: نخستین موضوع، اختلاف میان مسئولین و سران قواست، خواه این اختلافات موجه باشد یا ناموجه و همانطور که حضرت آقا فرمودند، این مسئله بسیار شایسته توجه است.
این نماینده مجلس میگوید دومین نکته، موضوع تابآوری مردم است. مردم ما در حال حاضر نزدیک به صد شب است که در کف خیابانها حضور دارند و تا پاسی از شب، با آمادگی کامل پای کار ایستادهاند. به فضل الهی، این ملت مبعوث شده و چنانکه رهبری فرمودند، کار را تمام خواهند کرد. با این حال، یکی از تهدیدات جدی پیشِ روی ما، تابآوری مردم در حوزه اقتصادی کشور است.
حجتالاسلام میرزایی گفت: وضعیت کنونی قیمتها نسبت به گذشته، طبیعی به نظر میرسد. بخشی از تورم موجود، جهانی است و در دنیا این اتفاق افتاده است و ارتباطی به عملکرد داخلی ندارد، اما بخش دیگری از آن کاملاً به مسائل داخلی بازمیگردد. یک بخشی هم به تحریمهایی که دشمن ایجاد کرده و همچنین نوسانات قیمتی که مردم در ارزیابی خود با آن مواجه هستند، مربوط است و قطعاً بر تابآوری جامعه تأثیر خواهد گذاشت.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: حضرت آقا به دو نکته مهم اشاره فرمودند که امروز برای ما به منزله «تنگه احد» است. در شرایط اقتصادی کنونی کشور، باید مجلس، دولت و قوه قضاییه دست به دست هم دهند. در مجلس، جلسات متعددی با وزرای اقتصادی دولت برگزار میکنیم. دستگاههای نظارتی حضور پیدا میکنند، سوالات مردم را مطرح میسازیم و پیگیریهای لازم را انجام میدهیم. مجلس شورای اسلامی وظایف خود را در شرایط فعلی به نحواحسن انجام داده و در برابر هر مسئلهای پاسخگو بوده است.
نماینده مردم شاهیندژ و تکاب در مجلس تاکید کرد: دولت با تمام توان پای کار است، هرچند در برخی جاها با کمبود امکانات و در مواردی با ضعف مدیریت یا عدم پیشبینی بهموقع مواجه هستیم. این موارد، ازجمله مسائلی است که جامعه ما در شرایط فعلی با آن دستبهگریبان است.
حجتالاسلام میرزایی تصریح کرد: انتظار ما از دستگاه اجرایی این است که در شرایط فعلی، حال مردم را بیشتر رعایت کند بهویژه در حوزه کالاهای اساسی، اگرچه اقلام به وفور یافت میشود، اما قیمتها مردم را نگران کرده است. هر جا میرویم و با مردم صحبت میکنیم، آنان مسائل و مشکلات خود را به ما تذکر میدهند و میخواهند که نظراتشان را به مسئولین برسانیم و پیگیری لازم صورت گیرد.
این نماینده مجلس میگوید در شرایط فعلی، جنگ در جبهههای مختلف در جریان است. دشمن در حوزه نظامی کم آورده و اکنون به دنبال یافتن راه فراری میگردد. در منطقه، بهویژه در تنگه هرمز، ما آمریکاییها را به شدت تحت فشار قرار دادهایم و آنها از شدت درد، خود را به در و دیوار میزنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: همه این مسائل، برنامهریزی شدهاند و هدف اصلی آنها، تابآوری مردم است. هر کس صدایی غیر از صدای رهبری از او شنیده شود، قطعاً یا خائن است، یا مغرض، یا بیاطلاع. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به وحدت، هماهنگی و همکاری دارد. باید یک صدا از کشور به دنیا مخابره شود.
نماینده مردم شاهیندژ و تکاب در مجلس اظهار کرد: آمریکا و صهیونیسم، حساب کار خودشان را کردهاند و تنها نگرانی که اکنون مطرح است، جنگ در جبهه روایتهاست که در این میدان نیز دشمن شکست خورده است. تنها عرصهای که باقی مانده، بحث اقتصادی و هدف قرار دادن تابآوری مردم است تا از این طریق ضربهای بزنند و خود را پیروز اعلام کنند.
حجتالاسلام میرزایی گفت: آمریکا راهی جز پذیرش شکست در این زمینه ندارد. هرچه تداوم جنگ برای آنها پرهزینهتر میشود، بیشتر دستوپا میزنند و از این ستون به آن ستون میروند تا شاید راه فراری پیدا کنند. با همه این تفاسیر، ملت ایران در تمامی این عرصهها پیروز بوده و پیروز خواهد ماند و ما بهزودی شاهد جشن پیروزی رزمندگان اسلام در تمامی جبههها خواهیم بود.