تصادف پژو ۴۰۵ و هایما در محور اشنویه - ارومیه ۴ مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ساعت ۱۹:۲۰ امروز جمعه ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۵؛ گزارشی مبنی بر تصادف شاخ به شاخ یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ با هایما در محور ارومیه - اشنویه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهید صدیق نعمتی هلال احمر شهرستان اشنویه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: این حادثه، ۴ مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال یافتند.