باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی رغم گذشت بیش از ۲ ماه از فصل برداشت، پرداخت مطالبات گندمکاران با چالش های فراوانی روبرو بود و به رغم پیگیری های متعدد تنها مبلغ ناچیز بهای گندم پرداخت شده که این امر با گلایه مندی شدید کشاورزان روبرو شده است چراکه آنها برای پرداخت بدهی های خود مربوط به هزینه های تولید و برداشت و امرار معاش خود در تنگنا هستند.

همزمان با اوج‌گیری فصل برداشت گندم، فرآیند پرداخت مطالبات گندم‌کاران کشور آغاز و ۱۱ هزار میلیارد تومان به حساب ۲۳ هزار و ۲۱۴ کشاورز گندم‌کار واریز شد که بسیاری از اعضای شورای قیمت گذاری با انتقاد نسبت به روند پرداخت مطالبات، خواستار تسریع در پرداخت وجه گندم به منظور خروج محصول تولیدی از چرخه روند خرید تضمینی هستند.

در همین راستا مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: بنابر دستور مستقیم رئیس‌جمهوری و پیگیری‌های مستمر وزیر جهاد کشاورزی، ۵۰ درصد مطالبات گندمکاران در مرحله نخست طی این هفته به حساب گندمکاران واریز خواهد شد.

وی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم توسط کشاورزان به مراکز رسمی خرید تضمینی تحویل شده است و خوشبختانه با پیگیری‌های جدی وزیر جهاد کشاورزی و دستور مستقیم رئیس‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور متعهد شده است منابع لازم برای پرداخت مطالبات کشاورزان را به سرعت تامین کند.

آنجفی ابراز امیدواری کرد که این روند تا پایان فصل خرید تضمینی و تسویه کامل مطالبات کشاورزان با همین سرعت ادامه یابد.

کمتر از ۷۰ درصد گندم تولیدی وارد چرخه خرید تضمینی شد

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: به رغم شرایط مساعد تولید، اما با گذشت بیش از ۲ ماه از فصل برداشت میزان پرداخت مطالبات بسیار ناچیز است که این امر منجر به دلسردی و نگرانی کشاورزان شده است.

به گفته وی، علی رغم وعده شورای قیمت گذاری مبنی بر خرید هر کیلو گندم کیفی بر نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان امیدواریم مسئولان براساس قانون، مصوبه شورای قیمت گذاری را تمکین کنند و گندمکاران نسبت به مصوبات دولتی دلسرد نکنند چراکه این امر آسیب جدی به اعتماد دولت و حاکمیت برای تامین مایحتاج و ارزاق مردم می زند.

عالمی ادامه داد: علی رغم پیش بینی ها، میزان خرید تضمینی گندم ناچیز است که براین اساس به نظر می رسد کمتر از دوسوم و ۷۰ درصد گندم تولیدی به سیلوها تحویل داده شده است که علت اصلی این امر عدم پرداخت وجه گندم است، چنانچه دولت تمهیداتی در خصوص تسریع در پرداخت مطالبات اتخاذ نکند، برای تامین نیاز کشور مجبور به خرید گندم از خارج خواهیم شد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر اعمال نظر در خصوص تسریع در پرداخت مطالبات گندم و تخصیص بودجه کافی بیان کرد: برخی کشاورزان به علت بدهی های کشت گندم ناگریز به فروش تراکتور و ماشین آلات خود شدند که این موضوع آسیب بزرگی است که منجر به نگرانی جامعه کشاورزان شده است، از این رو امیدواریم مبالغ وجوه بدهی گندم هر چه سریع تر پرداخت شود.

وی درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم بیان کرد: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش داشته است، درحالیکه برمبنای محاسبات ما این رقم باید ۳ میلیون تن بود.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی گفت: با توجه به فاصله میزان تولید تا تحویل به سیلوها، کشاورزان بخشی از این میزان را نزد خود نگه داشتند چراکه کشاورزان نگرانند که در صورت تحویل وجه آن را دریافت می کنند یا مبلغی که شورا قیمت گذاری کرده به طور کامل دریافت می کند، بنابراین این نگرانی ها موجب شده تا برخی کشاورزان گندم تولیدی را نزد خود نگه دارند و برخی از تولیدکنندگان ناگریز به فروش گندم به دلالان و واسطه ها خارج از شبکه فروختند که امیدواریم براین اساس گندم های فروخته شده در حوزه دامپروری مصرف شده باشد و از مرزها بواسطه اختلاف قیمت خارج نشده باشد.

ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران/ قاچاق گندم به آن سوی مرزها را نباید نادیده گرفت

ارسلان قاسمی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: امسال با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می شود که نیازی به واردات گندم نداشته باشیم.

به گفته وی، تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران از یک سو حرف درستی است و از سوی دیگر در شرایطی که کشور در حال جنگ‌ تحمیلی است، طبیعتا هزینه های جنگ از حالت نرمال بیشتر است که براین اساس باید به کشاورز برای دریافت دسترنج یکساله و از سوی دیگر دولت حق داد چراکه منابع مالی در شرایط موجود با محدودیت هایی روبروست.

قاسمی ادامه داد: کشاورزان باید وجه خود را دریافت کنند، حرف درستی است و از طرفی قاچاق گندم به آن سوی مرزها نباید نادیده گرفت، اما به نظر می رسد که کشاورزان پای نظام و انقلاب هستند، اما توقع از دولت آن است که شرایطی فراهم بیاوریم که کالاهای اساسی دچار مشکل نشود و به همین‌خاطر سازمان برنامه و بودجه باید خود را مکلف به تامین وجه گندمکاران کند.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: دولتمردان هر چه سریع تر باید تمهیداتی در خصوص پرداخت مطالبات اتخاذ کنند و از طرفی رئیس جمهور وعده تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران دادند که امیدواریم این امر رخ دهد.

با توجه به اهمیت خودکفایی گندم به عنوان مهم ترین محصول استراتژیک بویژه در شرایط فعلی حاکم بر کشور انتظار می رود که مسئولان با تسریع در روند پرداخت مطالبات از خروج گندم تولیدی به آن سوی مرزها و خارج از شبکه خرید تضمینی جلوگیری کنند تا با دستیابی به خودکفایی مشکلی در تامین نیاز کشور نداشته باشیم.