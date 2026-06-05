باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دولت کانادا به همراه گروهی از کشورهای اروپایی نسبت به تشدید حملات علیه لبنان ابراز نگرانی کردند و خواستار رعایت آتشبس شدند.
در بیانیهای مشترک، وزرای خارجه کانادا، استرالیا، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، ایسلند، لتونی، لیتوانی، نروژ و سوئد به همراه کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار «حداکثر خویشتنداری» شدند و بر ضرورت حفاظت از غیرنظامیان تأکید کردند.
در این بیانیه آمده است: «ما نگرانی عمیق خود را نسبت به ادامه درگیریها در لبنان ابراز میکنیم و از تلاشهای جاری برای اجرای آتشبس استقبال میکنیم».
در حالی که حزبالله لبنان از ابتدا به دنبال مبارزه با اشغالگری رژیم صهیونیستی بوده است، این کشورها خواستار خلع سلاح آن شدند و اعلام کردند این گروه «باید حملات خود علیه اسرائیل را متوقف کند».
در عین حال، امضاکنندگان بیانیه از رژیم صهیونیستی خواستند به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان احترام بگذارد
این بیانیه در حالی منتشر شده که نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان عصر امروز اعلام کرد که توافق آتشبس اعلام شده بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی را رد میکند..
رئیس پارلمان لبنان گفت که فقط آتشبسی را میپذیرد که کامل و فراگیر باشد و هیچ محدودیتی در زمین، هوا و دریا نداشته باشد. او افزود که آتشبس مورد پذیرش او نباید سبب تخریب یا ویران کردن مناطق شود و اگر قرار باشد حزبالله از جنوب رودخانه لیتانی عقبنشینی کند، باید همزمان با عقبنشینی رژیم صهیونیستی از مناطقی باشد که اشغال کرده است.
به گفته بری، متن کنونی توافقنامه فقط به منزله یک «تله» برای لبنان خواهد بود.
منبع: آناتولی