رئیس هیئت آمادگی جسمانی استان قم از کسب دو مدال ارزشمند توسط نمایندگان این استان در دومین دوره مسابقات سراسری ساحلی آمادگی جسمانی و تندرستی کشور خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -سعید کاملی، رئیس هیئت آمادگی جسمانی استان قم، در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام نتایج درخشان ورزشکاران قمی در دومین دوره مسابقات سراسری ساحلی آمادگی جسمانی و تندرستی کشور، گفت: این رقابت‌ها به میزبانی فرح‌آباد ساری و با حضور ورزشکاران سراسر کشور برگزار شد و نمایندگان قم در دو رشته موفق به کسب سکو شدند.

کاملی با اشاره به عملکرد درخشان ورزشکاران قمی اظهار داشت: در رشته فیوژن فیتنس، محمدمهدی بهمنی با عملکردی درخشان عنوان نایب‌قهرمانی کشور را از آن خود کرد و بر سکوی دوم ایستاد.

رئیس هیئت آمادگی جسمانی استان قم افزود: در رشته کلیستنیکس (فری‌استایل) نیز سید حمید محسنی با قرار گرفتن در جایگاه سوم، دومین مدال تیم اعزامی قم را به دست آورد.

کاملی در پایان خاطرنشان کرد: هدایت و سرپرستی تیم اعزامی قم در این رقابت‌ها بر عهده اصغر زند بود که با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه‌ساز این موفقیت‌ها شد.