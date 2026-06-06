رئیس جمعیت هلال احمر سلماس از نجات دو خانواده از خطر گرفتار شدن در سیلاب روستای هدر این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - مهدی رضایی، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سلماس گفت: در پی جاری شدن روان‌آب و افزایش حجم آب در مسیل سیل‌گاه روستای هدر از توابع شهرستان سلماس، دو خانواده که خودروهای آنان در مسیر سیلاب گرفتار شده بود در معرض خطر قرار گرفتند.

وی گفت: با گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، نجاتگران پایگاه امداد و نجات قره‌تپه سلماس بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه به محل اعزام شدند.

رضایی افزود: تیم‌های امدادی ضمن مدیریت و ایمن‌سازی صحنه حادثه، اقدامات لازم را برای پیشگیری از بروز خطرات احتمالی برای خانواده‌های حاضر در منطقه انجام داده و با اجرای عملیات امدادی، خودروهای گرفتار در مسیر سیلاب را رهاسازی کردند.