رئیس جمعیت هلال احمر سلماس از نجات دو خانواده از خطر گرفتار شدن در سیلاب روستای هدر این شهرستان خبر داد.

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باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - مهدی رضایی، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان سلماس گفت: در پی جاری شدن روانآب و افزایش حجم آب در مسیل سیلگاه روستای هدر از توابع شهرستان سلماس، دو خانواده که خودروهای آنان در مسیر سیلاب گرفتار شده بود در معرض خطر قرار گرفتند.
وی گفت: با گزارشهای دریافتی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، نجاتگران پایگاه امداد و نجات قرهتپه سلماس بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه به محل اعزام شدند.
رضایی افزود: تیمهای امدادی ضمن مدیریت و ایمنسازی صحنه حادثه، اقدامات لازم را برای پیشگیری از بروز خطرات احتمالی برای خانوادههای حاضر در منطقه انجام داده و با اجرای عملیات امدادی، خودروهای گرفتار در مسیر سیلاب را رهاسازی کردند.