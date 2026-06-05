باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی داوطلبان و خانواده‌های گرامی، ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی به استحضار می‌رسد:

داوطلبان پایه دوازدهم امسال، سوابق تحصیلی پایه یازدهم خود را در سال گذشته طبق تقویم آموزشی ایجاد نموده‌اند و داده‌های معدل این دسته ثبت گردیده است. در خصوص داوطلبانی که فاقد سوابق تحصیلی هستند، شرایط و زمان‌بندی ایجاد سابقه از سال گذشته به‌صورت رسمی اعلام شده است. این مسیر از ابتدا شفاف بوده و فرصت مقتضی برای آمادگی فراهم بوده است.

بسیاری از داوطلبان، برنامه تحصیلی و تصمیمات مهم زندگی خود و خانواده‌هایشان را سال‌ها بر اساس ضوابط قانونی تنظیم کرده‌اند. پایبندی به قوانین جاری دقیقاً به معنای صیانت از حق این داوطلبان است؛ چرا که هر تغییر یک‌جانبه، تضییع حق کسانی است که به قانون اعتماد کرده و بر اساس آن زندگی خود را برنامه‌ریزی کرده‌اند.

تصمیمات ناظر به شرایط خاص پیش‌آمده در کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش و مراجع ذی‌صلاح در حال بررسی کارشناسی است. چنانچه بر اساس این بررسی‌ها با حضور وزیر آموزش و پرورش تصمیمی اتخاذ گردد، صرفاً از طریق مجاری رسمی و با رعایت اصول حاکم بر مصوبات شورا اعلام خواهد شد.

تغییر در ضوابط آزمون سراسری تنها در صلاحیت مرجع قانونی مشخص (شورای عالی انقلاب فرهنگی) است و هیچ اظهارنظر غیررسمی در این خصوص اعتبار ندارد. توجه به اخباری که از منابع فاقد صلاحیت منتشر می‌شود؛ تمرکز و آرامش داوطلبان را در حساس‌ترین دوره آمادگی مختل می‌سازد.

منبع: روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی