حماس اعلام کرد هیأتی به ریاست خلیل الحیه برای مذاکره با میانجیگران مصری وارد قاهره شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس اعلام کرد هیأتی از این جنبش به ریاست «خلیل الحیه» برای دیدار با میانجیگران مصری و نهاییکردن اجرای مرحله نخست توافق آتشبس وارد قاهره شده است.
این گروه فلسطینی در بیانیهای که در تلگرام به اشتراک گذاشته شد، اعلام کرد که همچنین در مورد چگونگی «متوقف کردن حملات مکرر اسرائیل به نوار غزه و ایجاد سازوکارهای مناسب برای ورود به مرحله دوم توافق» بحث خواهد کرد.
آتشبس غزه از پاییز سال گذشته به اجرا درآمد، اما رژیم صهیونیستی علیرغم این توافق، به حملات مرگبار خود علیه فلسطینیان ادامه داده است.
آمریکا در اوایل زمستان اعلام کرد که این توافق وارد مرحله دوم میشود و بر «غیرنظامیسازی، حکومت تکنوکراتیک و بازسازی غزه» تمرکز خواهد داشت.
پیش از این، حسام بدران، عضو دفتر سیاسی حماس در مصاحبه اختصاصی با شبکه الجزیره، تاکید کرد که اعضای این جنبش سلاحهای خود را تحویل نخواهند داد و اینکه سرنوشت نهایی زرادخانه نظامی آن پس از گفتوگوهای جامع با سایر جناحهای فلسطینی تعیین خواهد شد.
او همچنین به این موضوع اشاره کرد که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از تعهدات خود ذیل توافق آتشبس عمل نکرده و این امر جلوی گذار به مراحل بعدی آتشبس را میگیرد.
منبع: الجزیره