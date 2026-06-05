بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در لوحی از خانوادههای معظم ۲۳ شهید شهرستانهای لامرد و مهر در جنگ رمضان، تقدیر کرد.
این الواح تقدیر توسط سیدموسی موسوی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی بهعنوان نماینده ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی به خانوادههای معظم شهدا اهدا شد.
در این مراسم امامجمعه لامرد، رئیس دادگستری، دادستان، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و جمعی کثیری از مردم و مسئولان منطقه حضور داشتند.