رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور لوحی از خانواده‌های معظم ۲۳ شهید شهرستان‌های لامرد و مهر در جنگ رمضان، تقدیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در لوحی از خانواده‌های معظم ۲۳ شهید شهرستان‌های لامرد و مهر در جنگ رمضان، تقدیر کرد.

این الواح تقدیر توسط سیدموسی موسوی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی به خانواده‌های معظم شهدا اهدا شد.

در این مراسم امام‌جمعه لامرد، رئیس دادگستری، دادستان، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و جمعی کثیری از مردم و مسئولان منطقه حضور داشتند.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، شهدای جنگ
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