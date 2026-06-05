باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آکسیوس در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» فرستادگان کاخ سفید روز پنجشنبه به آزمایشگاه ملی «اوک ریج» در ایالت تنسی رفتهاند تا با متخصصانی که میتوانند در مذاکرات هستهای با ایران نقش داشته باشند، مشورت کنند.
یک مقام آمریکایی به این رسانه گفت: «این جلسه در اوک ریج به این معنی نیست که توافقی حاصل خواهد شد، اما نشانهای از این است که مذاکرات در مرحله بسیار جدی قرار دارد و شانس خوبی برای انجام آن وجود دارد و ما میخواهیم آماده باشیم.»
آزمایشگاه ملی اوک ریج یکی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی زیر نظر وزارت انرژی آمریکا است که در حوزههایی مانند فناوری هستهای، مواد پیشرفته و انرژی فعالیت میکند. اوک ریج سابقهای تاریخی در پروژههای هستهای دارد و همچنان در موضوعات علمی نقش کلیدی ایفا میکند.
منبع: آکسیوس