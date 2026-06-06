 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی از انجام نمونه‌برداری از پساب خروجی کارخانه آبمیوه نوشینه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میثم رحمتی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی گفت: در راستای پایش مستمر واحدهای صنعتی و نظارت بر رعایت الزامات زیست‌محیطی، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی با حضور در کارخانه آبمیوه نوشینه، نسبت به نمونه‌برداری از پساب خروجی این واحد اقدام کردند.

وی افزود: این نمونه‌برداری با هدف بررسی میزان آلاینده‌های موجود در پساب خروجی و ارزیابی عملکرد سیستم تصفیه‌خانه فاضلاب کارخانه انجام شده است.

رحمتی اظهار کرد: نمونه‌های اخذ شده برای انجام آزمایش‌های تخصصی و تعیین شاخص‌های زیست‌محیطی به آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان ارسال شده و نتایج آن پس از بررسی، مبنای اقدامات قانونی و نظارتی بعدی قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی تأکید کرد: پایش و کنترل مستمر واحدهای صنعتی از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره در راستای پیشگیری از آلودگی منابع آب و حفاظت از محیط زیست منطقه است و با واحدهای متخلف مطابق ضوابط و مقررات زیست‌محیطی برخورد خواهد شد.

برچسب ها: پساب خروجی ، محیط زیست
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