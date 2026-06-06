عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به خطبه ۶۶ نهج‌البلاغه امیرالمومنین (ع) گفت: اگر در برابر دشمنِ متجاوز عقب‌نشینی کنید، عار و نار به استقبالتان خواهد آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در استودیوی شبکه خبر درباره نسبت غدیر با شرایط این روز‌های کشور گفت: امیرالمومنین (ع) در خطبه ۶۶ نهج‌البلاغه، وضعیت افکار عمومی را تحلیل می‌کند و می‌فرماید: چه کسی به ما حمله کرده است؟ دشمن به دنبال براندازی و شورش است. اما عده‌ای به حضرت علی (ع) می‌گویند شما کوتاه بیا! اما امیرالمومنین (ع) خطاب به مسلمانان می‌فرماید: خدا شما را می‌بیند. یادتان رفته است؟ شما در محضر خدا هستید. چه کسی رهبر شماست؟ نزدیک‌ترین فرد به رسول خدا (ص). پس شما قرار است به رهبری من و زیر پرچم من با دشمن بجنگید. اگر اکنون برای ادامه جنگ و شکست دشمن شک و بهانه می‌آورید، بعد‌ها چه خواهید کرد!

رحیم‌پور ازغدی ادامه داد: شما باید پشت‌سر هم به دشمن ضربه وارد کنید. از فرار و عقب‌نشینی خجالت بکشید و شرم کنید. در برابر دشمنی که می‌دانید متجاوز و ظالم است و به وعده‌ها و امضا‌های خود پایبند نیست، اگر عقب‌نشینی کنید، دو چیز به استقبال شما خواهد آمد: عار و نار. یعنی اسم شما در دنیا تا نسل در نسل با ننگ همراه خواهد بود. می‌گویند در تاریخ سرزمین‌مان افرادی بودند که در مقابل دشمن مقاومت نکردند و در مقابل کوچکترین مشکلات تسلیم شدند. در آخرت نیز عذاب الهی و آتش در انتظارتان خواهد بود. هرکس حاضر به جنگیدن در مقابله با دشمن نشود، جهنمی است و علی (ع) می‌داند معیار بهشت و جهنم چیست. 

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: اگر اکنون جنگ را ادامه ندهید، عملیات نکنید و بترسید، قرن‌ها بعد این ننگ با شما همراه خواهد بود و نسل‌های بعد از اینکه شما پدران و مادرشان بودید، خجالت خواهند کشید.

برچسب ها: رحیم پور ازغدی ، خطبه نهج البلاغه ، غدیر
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