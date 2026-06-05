مصدومیت سه تکنسین اورژانس چناران در سانحه رانندگی حین امدادرسانی

دکتر یعقوب مظفری گلوگاهی جمعه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا افزود: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در محور کمربندی چناران بعد از خروجی اخلمد به سمت مشهد، نیروهای اورژانس ۱۱۵ پایگاه شهری شماره یک گلبهار برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: در حالی که تکنسینهای اورژانس در حال ارائه خدمات امدادی به مصدومان این حادثه بودند، یک دستگاه خودروی تیبا از عقب با آمبولانس اورژانس ۱۱۵ برخورد کرد.
مصدومیت سه تکنسین اورژانس در برخورد خودرو با آمبولانس هنگام امدادرسانی در چناران
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چناران گفت: در پی این حادثه سه نفر از تکنسینهای اورژانس مصدوم شدند که ۲ نفر از آنان از کارکنان پایگاه شهری یک گلبهار و حاضر در آمبولانس اعزامی به محل حادثه بودند و یک نفر دیگر نیز از همکاران اورژانس پایگاه شهری یک چناران بود.
مظفری گلوگاهی افزود: با اعزام چهار کد اورژانس به محل حادثه، مصدومان واژگونی خودروی پژو، مصدومان خودروی تیبا و همچنین تکنسینهای مصدوم اورژانس برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان ثامنالائمه (ع) شهرستان چناران منتقل شدند.
وی با اشاره به وضعیت تکنسینهای مصدوم ادامه داد: در این حادثه یکی از تکنسینها دچار شکستگی در ناحیه بینی و ترقوه و آسیب در ناحیه گردن شده است، تکنسین دیگر دچار شکستگی ساعد دست راست و نفر سوم نیز دچار جراحات سطحی در ناحیه ساعد دست چپ شده است که تحت مراقبت و درمان قرار دارند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چناران در ادامه با تاکید بر اهمیت ایمنی در صحنه حوادث گفت: از شهروندان درخواست میشود هنگام مشاهده حضور آمبولانس و نیروهای امدادی در محل حوادث، از نزدیک شدن به صحنه حادثه و ایجاد تجمع خودداری کرده و فاصله ایمن خود را با خودروهای امدادی حفظ کنند.
مظفری گلوگاهی افزود: نزدیک شدن خودروها و افراد به محل حادثه میتواند روند امدادرسانی را مختل کرده و احتمال بروز حوادث ثانویه را افزایش داده و جان امدادگران و مصدومان را به خطر بیاندازد.
وی تاکید کرد: رانندگان باید هنگام مشاهده آمبولانس با چراغ گردان و آژیر روشن، مسیر را برای عبور باز کنند، سرعت خود را کاهش دهند و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به تسهیل عملیات امدادرسانی کمک نمایند.
این مسوول عنوان کرد: همکاری و همراهی مردم با نیروهای امدادی نقش مهمی در سرعتبخشی به خدمات اورژانسی و نجات جان مصدومان حوادث دارد.