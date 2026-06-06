باشگاه خبرنگاران جوان - حکمت الله هاشمی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: ساعت ۱۸:۳۳ دقیقه امروز گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه تریلی با سواری پژو پارس در کیلومتر ۸۴ جاده زنجان–میانه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی اظهار داشت: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه تیرپارک شهرستان زنجان و یک تیم پشتیبان از پایگاه آغکند شهرستان میانه به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان ادامه داد: پس از ارزیابی اولیه مشخص شد چهار سرنشین خودروی پژوپارس جان خود را از دست داده و راننده تریلی نیز مصدوم شده است.

هاشمی تصریح کرد: نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه، پیکر جان‌باختگان را به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل دادند و مصدوم نیز برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شد.