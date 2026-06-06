باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- ازبکستان در سالهای اخیر به یکی از تیمهای روبهرشد فوتبال آسیا تبدیل شده است؛ تیمی که پس از سالها تلاش و ناکامی در مراحل پایانی انتخابی، سرانجام توانست رؤیای حضور در جام جهانی را محقق کند و برای نخستین بار در تاریخ خود به این رقابتها راه یابد.
فوتبال ازبکستان پس از استقلال این کشور در سال ۱۹۹۱ روندی رو به رشد را آغاز کرد. سرمایهگذاری در فوتبال پایه، توسعه زیرساختهای ورزشی و حضور مستمر در رقابتهای آسیایی، زمینهساز پیشرفت این کشور در سطح قاره شد و ازبکستان را به یکی از قدرتهای نوظهور فوتبال آسیا تبدیل کرد.
ازبکها در دورههای مختلف انتخابی جام جهانی بارها تا آستانه صعود پیش رفتند، اما موفق به کسب سهمیه نشدند. با این حال، برنامهریزی بلندمدت و رشد نسلهای جدید فوتبال این کشور سرانجام نتیجه داد و ازبکستان توانست نام خود را در میان تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ ثبت کند؛ دستاوردی تاریخی که از آن به عنوان بزرگترین موفقیت فوتبال این کشور یاد میشود.
در سالهای اخیر، نسل جدیدی از بازیکنان مستعد در فوتبال ازبکستان ظهور کردهاند. الدور شومورودوف به عنوان شناختهشدهترین ستاره فوتبال این کشور، در کنار عباسبک فیضاللهیف، جلالالدین ماشاریپوف و اوتکیر یوسوپوف از مهرههای کلیدی تیم ملی به شمار میروند؛ بازیکنانی که نقش مهمی در مسیر صعود تاریخی ازبکستان به جام جهانی ایفا کردهاند.
سبک بازی ازبکستان بر پایه نظم تیمی، دوندگی مستمر، سرعت در انتقال توپ و انضباط تاکتیکی شکل گرفته است. این تیم در سالهای اخیر نشان داده که توانایی رقابت با قدرتهای بزرگ آسیا را دارد و میتواند برای هر حریفی دردسرساز باشد.
ازبکستان در گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ با پرتغال، کلمبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو همگروه شده است. گروهی دشوار که آزمونی بزرگ برای نخستین حضور این تیم در جام جهانی خواهد بود، اما ازبکها امیدوارند با تکیه بر انگیزه، انسجام تیمی و اعتمادبهنفس حاصل از صعود تاریخی خود، عملکردی فراتر از انتظارها ارائه دهند.
ازبکستان اکنون در آستانه مهمترین فصل تاریخ فوتبال خود قرار دارد؛ تیمی که پس از سالها انتظار، سرانجام به رؤیای حضور در جام جهانی رسیده و میخواهد ثابت کند که جایگاهش در میان بهترین تیمهای جهان اتفاقی نیست.