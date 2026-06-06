باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: همه هواداران فهیم پرسپولیس در جریان هستند که از همان ابتدای جنگ سوم تحمیلی تنها باشگاهی که اصرار داشت که مسابقات لیگ به طور کامل برگزار شود و نمایندگان ایران در بازی‌های آسیا در زمین مسابقه مشخص شوند، تیم پرسپولیس بود. مکاتبات مختلف انجام شد و ما به نهاد‌های مختلف نامه زدیم. براساس ارتباطی که سازمان لیگ با باشگاه‌ها برقرار کرد، قرار بود که ادامه لیگ برگزار شود چرا که شرایط برقرار بود و ما در آتش بس بودیم.

او افزود: البته به یک باره مشخص نشد که چرا مسابقات لیگ نیمه کاره باقی ماند و قرار شد که این مسابقات بعد از جام جهانی برگزار شود. البته الان هم هزار، اما و اگر وجود دارد. شرایط خاصی هم نبود و فورس ماژور اعلام نشد. کمااینکه لیگ های دسته یک و دوم دارد برگزار می‌شود. معلوم نیست چه جریانی باعث شد که مسابقات لیگ برگزار نشود که پرسپولیس بتواند بازی‌های باقی مانده که به مراتب آسانتر بودند را انجام بدهد، واقعا برای ما علامت سوال است.

حدادی گفت: اگر شما بررسی کنید در سال‌های گذشته پرسپولیس عمده بازی‌هایی که انجام می‌داد و پیروز می‌شد و به صدر جدول می‌رفت در هفته‌های پایانی بود. درست است که ما چند بازی نتیجه نگرفته بودیم، اما این احتمال وجود داشت که تیم پرسپولیس به صدر جدول برگردد. اما این سوال وجود دارد که چه جریانی باعث شد که مسابقات ادامه دار نشود و این جریان همچنان به دنبال این است که هواداران پرسپولیس را مقابل فدراسیون فوتبال قرار بدهد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره اینکه منظورش از جریانی که نمی‌گذارد مسابقات لیگ ادامه دار باشد، چیست، گفت: در ابتدا باید از درایت مهدی تاج ریاست فدراسیون فوتبال و اعضای هیئت رئیسه تشکر می‌کنم که به یک جمع بندی عادلانه رسیدند و کارگروه کارشناسی انتخاب کردند تا بتوانند تیم سوم آسیا را مشخص کنند. آقایان خطیر و کریمی جزو اعضای این کارگروه هستند و با وجود اینکه آنها سابقه حضور در باشگاه استقلال را دارند، اما من مطمئنم که نگاهشان ملی خواهد بود. خواهش ما این است که دوستان هیئت رئیسه که ذی نفع هستند در این کارگروه حضور نداشته باشند. من هم شنیدم این کارگروه قرار است طی امروز و فردا جلسه‌ای داشته باشد.

او ادامه داد: البته همین جریانی که به دنبال این هست که مسابقات لیگ ادامه پیدا نکند و پرسپولیس به آسیا نرود در جدیدترین اقدام خود بعد از گذشت ۴ ماه اصرار می‌کند که رای بازی چادر ملو و گل گهر ابلاغ شود و ساده نباید از این مسائل بگذریم. مسئولی که در ترکیه هست اصرار می‌کند که این رای بعد از ۴ ماه و در روز سالگرد ارتحال امام خمینی ابلاغ شود. هواداران پرسپولیس را رودرروی فدراسیون فوتبال قرار بدهیم در شرایطی که مسابقات جام جهانی را پیش رو داریم، کار زیبایی نیست. کما اینکه سال گذشته پرونده بیرانوند دروازه بان سابق پرسپولیس باعث شد که هواداران مقابل فدراسیون فوتبال قرار بگیرند.

حدادی تصریح کرد: هواداران ما انتظار دارند که ما از این موضوع کوتاه نیاییم و ما قطعا کوتاه نمی‌آییم. همچنین جلسه‌ای هم بزرگان فوتبال با من گذاشتند تا از حق باشگاه پرسپولیس دفاع کنم.

حدادی درباره ناراحتی کشوری فر از او به خاطر اینکه به سراغ رئیس جمهور هم رفته است، گفت: ما وظیفه مان هست و در حال حاضر از مراجع داخلی پیگیری می‌کنیم. حتی نیاز باشد ما این موضوع را درمراجع بین المللی هم پیگیری خواهیم کرد و هیچ گونه اغماضی نخواهیم داشت. حتی اگر برخلاف میل باطنی مان به فوتبال کشور ضربه بزند ما برای اینکه عدالت برقرار شود باید حق هواداران پرسپولیس را بگیریم. ما مدارکی داریم از مجوز حرفه‌ای که برخی از تیم‌ها گرفتند، اما در حال حاضر راه ما تعامل است، اما اگر ببینیم که حق و حقومان ضابع می‌شود از هر نوع امکانات قانونی در کمال آرامش استفاده می‌کنیم تا حق باشگاه و هواداران پرسپولیس را بگیریم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره اینکه تیم‌های چادر ملو و گل گهر بالاتر از پرسپولیس هستند و این ۲ تیم ارجح‌تر از پرسپولیس برای حضور در آسیا هستند، گفت: سازمان لیگ به طور رسمی اعلام کرد که ادامه مسابقات بعد از پایان بازی‌های تیم ملی فوتبال در جام جهانی برگزار خواهد شد، مگر اینکه دوستان بخواهند صحبت خود را تغییر بدهند. در تاریخ ۱۰ خرداد ماه باید تیم‌هایی که پتانسیل کسب سهمیه آسیایی را دارند معرفی کنند و ۶ تیم ابتدایی لیگ معرفی شدند و در تاریخ ۶ تیر ماه ۳ سهمیه قطعی و نهایی باید اعلام شود که تا آن زمان هم فرصت هست. به هر حال جریاناتی هست که برای ما مشکوک است و حتما پیگیری خواهیم کرد.

حدادی خاطر نشان کرد: فکر می‌کنم این کارگروهی که به درستی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تشکیل داد بگذاریم تا کار کارشناسی خود را انجام بدهد و براساس تصمیمات فوتبالی و درست بتوانیم نمایندگان خود در آسیا را معرفی کنیم. حق باشگاه پرسپولیس هست که مسابقات برگزار شود و عدم برگزاری مسابقات نباید باعث شود که حق و حقوق باشگاه پرسپولیس ضایع شود، چون برگزار کننده مسابقات ما نیستیم و ما شرکت کننده مسابقات هستیم. انتظار ما این است که براساس تصمیمات فوتبالی نمایندگان ایران در آسیا معرفی شوند.

او تصریح کرد: به هر حال ما نکاتی سر موضوعاتی داریم و نمی‌خواهیم مسائل را رسانه‌ای کنیم. اما اگر ببینیم که حقمان دارد ضایع می‌شود، حتما با تمام قدرت تا انتها پیگیری خواهیم کرد و تبعات آن با افراد تصمیم گیر است. در یک برنامه تلویزیونی صحبت از این می‌شود که چرا باشگاه سپاهان مجوز حرفه‌ای نگرفته است. دوست عزیز در کمیته صدور مجوز حرفه‌ای ۲ بار اعلام می‌کند که پرسپولیس قطعا به آسیا نخواهد رفت. ما هم بررسی می‌کنیم که مجوز حرفه‌ای که شما دادید درست بوده یا نه!

حدادی درباره اینکه زارعی براساس جدول لیگ برتر اعلام کرد که پرسپولیس به آسیا نمی‌رود، گفت: من احساس می‌کنم که دوستان براساس وظایف خود صحبت کنند. اصلا وقتی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کارگروهی برای تعیین تیم سوم آسیا مشخص کرده است چرا بزرگواری مثل زارعی بیاید و در این باره اظهار نظر کند و هواداران پرسپولیس را خشگمین کند. این تبعات برای فوتبال کشورمان دارد و از همین جا آرزوی موفقیت برای تیم ملی کشورمان در جام جهانی دارم. سپاهان هم حق دارد که از حق و حقوقش دفاع کند. مطمئن باشید اگر عدالت فوتبالی رعایت نشود ما برای احقاق حقوق باشگاه به فیفا و‌ ای اف سی مراجعه می‌کنیم.