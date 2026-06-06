روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای از هدف قرار گرفتن دو پایگاه هوایی آمریکا در کویت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای از هدف قرار گرفتن دو پایگاه هوایی آمریکا در کویت به نام‌های علی‌السالم و تاسیسات مهم باقی مانده در ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین در پاسخ به تجاوز ارتش کودک‌کش آمریکا خبر داد.

متن بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

بسم الله القاصم الجبارین 

فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ 

ساعت ۱:۳۰ بامداد امروز چهار فروند نفتکش متخلف با تحریک و هدایت ارتش متجاوز آمریکا بدون هماهنگی و بدون توجه به اخطارهای مکرر نیروی دریایی سپاه، قصد خروج غیر قانونی از تنگه هرمز را داشتند که پس از اخطار، یکی از نفتکش ها مورد هدف واقع شده و متوقف شد و دیگر شناورها متخلف به عقب برگشتند.

به دنبال این واقعه ساعت ۲:۳۰ بامداد، پهپادهای آمریکایی یک دکل مخابراتی در قشم و یک دکل را در سیریک مورد اصابت دو پرتابه قرار دادند. در پاسخ به تجاوز ارتش کودک کش آمریکا بلافاصله دو پایگاه هوایی آمریکا در کویت به نامهای علی‌السالم و تاسیسات مهم باقی مانده در ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف آتش موشک های بالستیک نیروی هوافضای سپاه واقع شدند.

به دشمن متجاوز و کودک‌کش اخطار می کنیم در صورت تکرار این شرارت ها به پاسخ محدود اکتفا نخواهد شد. مسئول عواقب بسته شدن کامل تنگه هرمز به روی خروج نفت و گاز شما خواهید بود.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

منبع: روابط عمومی سپاه پاسداران

برچسب ها: سپاه ، حمله آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۶ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
احسنت خدا حفظتون کنه 🤲🇮🇷
باقی مانده های تمام پایگاه ها و منافع دشمن را در پاسخ به شرارت هایش بطور کامل باخاک یکسان کنید و پاسخ های جدیدتر هم به این دشمن بدهید .
درپناه خدا و چهارده معصوم علیهم السلام باشید . انشاءالله 🤲🇮🇷💖
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
با سلام ما مردم مسلما ن ایران به شما جان برکفان افتخار می کنیم. ولی آنها بدون اخطار مواضع مارا هدف قرار می‌دهند.
شما ها هم قبلا اخطار داده اید.خواهش میکنم به این جانیها
رحم نکنید. نابودشان کنید. تا ازاین اخطار ها راه فراری پیدا
نکنندوبا امکانات بیشتر بر گردند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۵ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
خدایی کارتون درسته حق نگهدارتون نیروهای با شهامت و باتدبیر مدافع مام میهن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۴ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
دمتو گرم عالی بود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۴ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
ماشاءالله سپاه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۱ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
باخداقوت به رزمندگان بیدار اگردبتوانید مثل خودشان کاری کنید موشکهای تاد خودشان شهرهای کویت و قطر و امارات یهودی را بزنند شایداین کشورهای مزدور آمریکایی به خود بیایند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۵ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
جنگ جنگ تا پیروزی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۱ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
بزنین رحم نکنین
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۴ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
سکوت شورای عالی امنیت ملی به تجاوزات مکرر آمریکا خیانت به کشور هست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۹ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
تهدید نکنید بزنید باب المندب را هم ببندین
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۲ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
دمتون گرم..
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۲۸
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