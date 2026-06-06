مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از صدور هشدار سطح نارنجی به دلیل تشدید گرد و غبار و وزش باد شدید در مناطق مختلف استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان شامگاه جمعه در حاشیه نشست کارگروه پیشگیری و مقابله با آثار گرد و غبار استان اصفهان از صدور هشدار سطح نارنجی به دلیل تشدید گرد و غبار و وزش باد شدید در مناطق مختلف استان خبر داد و گفت: کاهش کیفیت هوا و افت میدان دید در برخی شهرستان‌های اصفهان طی روز شنبه پیش‌بینی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: این وضعیت با شدت کمتر تا روز دوشنبه تداوم خواهد داشت و در این مدت هشدار سطح زرد برای بخش‌هایی از استان برقرار است.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان اصفهان و مناطق اردستان، زواره، مهاباد، برخوار، نایین، انارک، چوپانان، خور و بیابانک، کوهپایه، ورزنه و دیگر نواحی شرقی استان بیش از سایر مناطق تحت تاثیر این شرایط قرار می‌گیرند.

شیشه‌فروش با اشاره به مصوبات نشست کارگروه مقابله با گرد و غبار استان گفت: دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف شده‌اند تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از تندباد، طوفان‌های لحظه‌ای و گرد و غبار در دستور کار قرار دهند.

آماده‌باش دستگاه‌های مسئول

وی افزود: دستگاه‌های حوزه محیط زیست، صنعت و معدن، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راهداری، شهرداری‌ها و شبکه‌های بهداشت و درمان موظف شده‌اند ضمن اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی، اقدامات لازم را برای مدیریت شرایط پیش‌رو و اطلاع‌رسانی عمومی انجام دهند.

وی همچنین بر خودداری از حضور در ارتفاعات و رعایت اصول ایمنی برای جلوگیری از حوادث ناشی از سقوط درختان و اجسام تاکید کرد.

شیشه‌فروش گفت: دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان نیز باید آمادگی لازم را برای مقابله با پیامدهای احتمالی این شرایط جوی داشته باشند.