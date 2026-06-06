باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار پلدختر گفت: آتشسوزی مراتع منطقه طولکش سید سهلالدین این شهرستان پس از چندین ساعت تلاش نیروهای امدادی و عملیاتی به طور کامل مهار شد.
محمد عزیزی اظهار کرد: آتشسوزی از ساعت ۱۵:۳۰ امروز در مراتع منطقه طولکش سید سهلالدین شهرستان آغاز شد و نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، جهاد کشاورزی، جمعیت هلال احمر، دهیاریها، گروههای مردمنهاد و نیروهای محلی برای مهار آن به منطقه اعزام شدند.
فرماندار پلدختر بیان کرد: با وجود مهار آتشسوزی، نیروهای امدادی و عوامل منابع طبیعی همچنان در منطقه حضور دارند تا در صورت شعلهور شدن مجدد، نسبت به کنترل و اطفای آن اقدام کنند.
عزیزی با اشاره به اینکه میزان خسارت وارده هنوز مشخص نشده است، گفت: بررسیهای کارشناسی برای تعیین وسعت خسارات و همچنین شناسایی علت وقوع این آتشسوزی در حال انجام است.