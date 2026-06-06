باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - تعمیرات نیروگاهی یکی از مهم‌ترین اقدامات زیرساختی برای حفظ پایداری شبکه برق کشور در فصل گرم سال به شمار می‌رود؛ اقدامی که در صورت اجرای به‌موقع و دقیق، می‌تواند از بروز خاموشی‌های ناخواسته، کاهش راندمان واحد‌ها و افزایش هزینه‌های تحمیلی به صنعت برق جلوگیری کند. در شرایطی که با افزایش دما، مصرف برق نیز به شکل قابل توجهی رشد می‌کند، آماده‌به‌کاری کامل نیروگاه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین برق پایدار برای بخش خانگی، صنعتی و خدماتی دارد. بر همین اساس، تسریع در اجرای برنامه‌های تعمیراتی و بازگشت واحد‌ها به مدار، یکی از اصلی‌ترین الزامات عبور موفق از اوج بار تابستان محسوب می‌شود.

طبق اطلاعات واصله به باشگاه خبرنگاران جوان، در حال حاضر ۹۸.۵ درصد از کل برنامه تعمیرات نیروگاهی سراسر کشور با موفقیت به پایان رسیده است. حجم این عملیات بزرگ و تخصصی برای امسال بسیار چشمگیر بوده، به طوری که تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات از برنامه‌های تعمیراتی سهمیه سالانه نیروگاه‌ها به اتمام رسیده و واحد‌ها آماده تولید انرژی هستند.

بر اساس این گزارش، اندک حجم باقی‌مانده از برنامه‌های تعمیراتی نیز با شتاب بالا در حال اجراست و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا پایان خرداد به طور کامل به پایان خواهد رسید تا تمامی ظرفیت نیروگاهی کشور با آمادگی صددرصدی در مدار خدمت‌رسانی قرار گیرد.

پایان تعمیرات نیروگاهی و عبور از مرز ۱۰۰ هزار مگاوات، نشان از آمادگی فنی بالای شبکه تولید برق کشور برای رویارویی با موج گرمای تابستان دارد که البته حفظ پایداری کامل آن، در گرو همراهی و مدیریت مصرف از سوی مشترکان خواهد بود.

۲ خرداد هم محمدباقر لطفی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به عنوان موتور پیشران صنعت نیروگاهی، رسالت خود را بر بهره‌گیری از حداکثر توان سخت‌افزاری و دانش فنی برای رفع چالش‌های مهندسی کشور استوار کرده است. در همین راستا، برای پایداری شبکه در سال ۱۴۰۵، بیش از ۹۰ پروژه تقویت توان در قالب تعمیرات اساسی واحد‌های بخار، تعمیرات (R.I) واحد‌های گازی، ساخت و بهسازی قطعات خاص، با ظرفیت مجموع ۲۱ هزار مگاوات در دستور کار قرار گرفت.

او افزود: این پروژه‌ها در پهنه‌ی جغرافیایی ایران، از سیستان و بلوچستان و خوزستان تا گیلان، آذربایجان و خراسان (در ۱۵ استان) عملیاتی شده است. خوشبختانه با مجاهدت شبانه‌روزی همکارانم، هم‌اکنون به تحقق ۹۷ درصدی اهداف رسیده‌ایم. طبق برنامه‌ریزی، پایان اردیبهشت‌ خط قرمز ما برای اتمام پروژه‌ها بود که اکثر واحد‌ها پیش از این موعد آماده شدند و طی روز‌های آتی، شاهد تحقق ۱۰۰ درصدی تکالیف ابلاغی خواهیم بود تا با خیالی آسوده به استقبال اوج مصرف تابستان برویم.

در ادامه هم مصطفی رجبی‌مشهدی معاون وزیر نیرو گفته بود: تعویق در تعمیرات هم باعث کاهش تولید خواهد شد و هم حجم فعالیت‌های مورد نیاز در نوبت‌های بعدی را افزایش خواهد داد که این امر منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین تعمیرات اضطراری و حوادث ناشی از آن می‌شود.

او تصریح کرد: وقتی مدت زمان اجرای تعمیرات به دلیل فرسودگیِ بیش از حد افزایش یابد، خروج طولانی‌مدت واحد‌های نیروگاهی از شبکه، درآمد تولیدکننده را نیز کاهش می‌دهد، بنابراین نظم در برنامه‌ریزی تعمیراتی یک الزام اجباری برای جلوگیری از افزایش بهای تمام‌شده برق تولیدکنندگان است.

کارشناسان حوزه انرژی معتقدند پیشرفت قابل توجه برنامه تعمیرات نیروگاهی در آستانه تابستان، بیانگر آمادگی مناسب صنعت برق برای پاسخگویی به رشد مصرف در ماه‌های گرم سال است. انجام به‌موقع تعمیرات اساسی، علاوه بر افزایش ضریب آمادگی واحد‌های تولید برق، از بروز خروج اضطراری نیروگاه‌ها از مدار و تحمیل هزینه‌های سنگین به شبکه جلوگیری می‌کند. تداوم این روند در کنار مدیریت مصرف از سوی مشترکان، می‌تواند نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه سراسری برق و عبور کم‌تنش از اوج بار تابستان ایفا کند.