شهروندخبرنگار ما تصاویری از طبیعت سرسبز منطقه یوخاری چای در شهرستان صالح آباد استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - منطقه یوخاری‌چای شهرستان صالح‌آباد استان همدان با چشم‌انداز‌های سرسبز، فضای آرام و رودخانه فصلی خود، به یکی از نقاط محبوب گردشگری در این منطقه تبدیل شده است. این محدوده طبیعی علاوه بر جذابیت‌های دیداری و آب‌وهوای مطبوع بهاری، برای بسیاری از اهالی صالح‌آباد نیز یادآور خاطرات خوش دوران مدرسه، گردش‌های دانش‌آموزی و همراهی معلمان در دل طبیعت است. حضور گردشگران در فصل بهار، به‌ویژه خانواده‌ها و مسافران عبوری، جلوه‌ای تازه به این منطقه می‌بخشد و یوخاری‌چای را به مکانی برای ثبت لحظات آرام، صمیمی و ماندگار تبدیل می‌کند. طبیعت بکر، صدای جریان آب در بستر رودخانه فصلی و پوشش گیاهی چشم‌نواز، از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که این منطقه را در ذهن بازدیدکنندگان ماندگار می‌سازد. یوخاری‌چای امروز تنها یک مقصد طبیعی نیست، بلکه بخشی از حافظه جمعی مردم صالح‌آباد است؛ جایی که خاطره، طبیعت و آرامش در کنار هم معنا پیدا می‌کنند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن میرزایی - همدان

یوخاری‌چای صالح‌آباد؛ طبیعتی سبز و خاطره‌ساز در دل همدان

یوخاری‌چای صالح‌آباد؛ طبیعتی سبز و خاطره‌ساز در دل همدان

یوخاری‌چای صالح‌آباد؛ طبیعتی سبز و خاطره‌ساز در دل همدان

یوخاری‌چای صالح‌آباد؛ طبیعتی سبز و خاطره‌ساز در دل همدان

یوخاری‌چای صالح‌آباد؛ طبیعتی سبز و خاطره‌ساز در دل همدان

طبیعت سرسبز یوخاری چای

یوخاری‌چای صالح‌آباد؛ طبیعتی سبز و خاطره‌ساز در دل همدان

یوخاری‌چای صالح‌آباد؛ طبیعتی سبز و خاطره‌ساز در دل همدان

طبیعت بهاری در منطقه یوخاری چای

یوخاری‌چای صالح‌آباد؛ طبیعتی سبز و خاطره‌ساز در دل همدان

یوخاری‌چای صالح‌آباد؛ طبیعتی سبز

یوخاری‌چای صالح‌آباد؛ طبیعتی سبز و خاطره‌ساز در دل همدان

یوخاری‌چای صالح‌آباد؛ طبیعتی سبز و خاطره‌ساز در دل همدان

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برچسب ها: جاذبه های گردشگری ، سوژه خبری ، اماکن زیبا
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