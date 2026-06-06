شهروندخبرنگار ما تصاویری از طبیعت سرسبز منطقه یوخاری چای در شهرستان صالح آباد استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - منطقه یوخاری‌چای شهرستان صالح‌آباد استان همدان با چشم‌انداز‌های سرسبز، فضای آرام و رودخانه فصلی خود، به یکی از نقاط محبوب گردشگری در این منطقه تبدیل شده است. این محدوده طبیعی علاوه بر جذابیت‌های دیداری و آب‌وهوای مطبوع بهاری، برای بسیاری از اهالی صالح‌آباد نیز یادآور خاطرات خوش دوران مدرسه، گردش‌های دانش‌آموزی و همراهی معلمان در دل طبیعت است. حضور گردشگران در فصل بهار، به‌ویژه خانواده‌ها و مسافران عبوری، جلوه‌ای تازه به این منطقه می‌بخشد و یوخاری‌چای را به مکانی برای ثبت لحظات آرام، صمیمی و ماندگار تبدیل می‌کند. طبیعت بکر، صدای جریان آب در بستر رودخانه فصلی و پوشش گیاهی چشم‌نواز، از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که این منطقه را در ذهن بازدیدکنندگان ماندگار می‌سازد. یوخاری‌چای امروز تنها یک مقصد طبیعی نیست، بلکه بخشی از حافظه جمعی مردم صالح‌آباد است؛ جایی که خاطره، طبیعت و آرامش در کنار هم معنا پیدا می‌کنند.

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منبع: حسن میرزایی - همدان

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