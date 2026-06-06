باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت کلمبیا مداخله آمریکا در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور را محکوم کرد؛ اقدامی که پس از حمایت رسمی دونالد ترامپ از «ابِه‌لاردو دِ لا اِسپری‌یه‌جا»، نامزد راست‌گرای انتخابات، به تنش دیپلماتیک میان بوگوتا و واشنگتن منجر شد.

در دور نخست انتخابات که ۳۱ مه برگزار شد، دِلا اِسپری‌یه‌جا ــ از متحدان ترامپ که با لقب «ببر» (El Tigre) شناخته می‌شود ــ برخلاف پیش‌بینی نظرسنجی‌ها با کسب ۴۳.۷۴ درصد آرا در صدر قرار گرفت. او در دور دوم که ۲۱ ژوئن برگزار می‌شود، با ایوان سپدا، نامزد ائتلاف چپ‌گرای نزدیک به گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور فعلی، رقابت خواهد کرد. سپدا ۴۰.۹۰ درصد آرا را کسب کرده است.

ترامپ در شبکه‌های اجتماعی از «دستاورد‌های بزرگ» دلا اِسپری‌یه‌جا تمجید کرد و حمایت «کامل و تمام‌عیار» خود را از او اعلام کرد. او همچنین ایوان سپدا را «مارکسیست چپ افراطی» خواند. دِلا اِسپری‌یه‌جا نیز از این حمایت استقبال کرد و روابط نزدیک با آمریکا را برای «آزادسازی کلمبیا از نارکوتروریسم» ضروری دانست.

این حمایت، همراه با اعلام وزارت خارجه آمریکا مبنی بر نظارت بر انتخابات، واکنش تند دولت کلمبیا را برانگیخت. وزارت خارجه این کشور هشدار داد هرگونه اقدام یا اظهارنظر خارجی در حمایت یا تضعیف نامزد‌ها «مداخله‌ای غیرقابل‌قبول» محسوب می‌شود.

گوستاوو پترو نیز ترامپ را به نقض توافق دوجانبه درباره بی‌طرفی متهم کرد و از مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، انتقاد کرد. او همچنین تهدید‌های احتمالی آمریکا را به چالش کشید و گفت: «اگر بخواهند هزار بار دیگر مرا تحریم کنند یا زندانی‌ام کنند، عقب‌نشینی نخواهم کرد.»

پترو در ادامه، منتقد سیاستمداران داخلی نزدیک به واشنگتن شد و گفت: «ما آمریکای لاتینی‌ها اینجا نیستیم که مثل سگ با ما رفتار شود.»

منبع: آناتولی