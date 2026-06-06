رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن هنوز تصمیم نهایی درباره ارسال بسته تسلیحاتی حدود ۱۴ میلیارد دلاری به تایوان را نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد واشنگتن هنوز تصمیم نهایی درباره ارسال بسته تسلیحاتی حدود ۱۴ میلیارد دلاری به تایوان نگرفته است.

ترامپ در جریان سفر خود به ایالت ویسکانسین و در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: «این موضوع را بررسی خواهیم کرد» و افزود که تصمیم‌گیری درباره این بسته تسلیحاتی همچنان در دست بررسی است.

پیشتر، هونگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که واشنگتن به منظور تقویت ذخایر مهمات لازم برای عملیات نظامی احتمالی علیه ایران، برخی از محموله‌های تسلیحاتی به تایوان را تعلیق کرده است.

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که موضوع حمایت نظامی آمریکا از تایوان همواره یکی از محور‌های اصلی تنش میان واشنگتن و پکن بوده است. چین، تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و با فروش تسلیحات آمریکایی به این جزیره به‌شدت مخالفت می‌کند، در حالی که آمریکا یکی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان تسلیحات تایوان به شمار می‌رود.

منبع: ای بی سی

برچسب ها: کمک نظامی آمریکا ، دولت ترامپ ، تایوان
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