فرماندهی انتظامی شهرستان از کشف بیش از ۳ کیلو گرم انواع مواد مخدر  در سطح شهرستان با اجرای طرح آرامش در شهر، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "یونس ارجمند " فرمانده انتظامی شهرستان نقده با اشاره به کشف ۳کیلو و ۴۸۰ گرم انواع مواد مخدر در سطح شهرستان، افزود: مبارزه جدی با سوداگران مرگ و پاسخگویی به مطالبات و درخواست های مردمی در جهت ارتقاء امنیت اجتماعی، طرح پاک سازی نقاط آلوده با اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت کامل پلیس به صورت مستمر در شهرستان اجرا می شود.

وی افزود: برابر هماهنگی با مراجع قضایی و تلاش شبانه روزی سربازان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر و کلانتری های انتظامی شهرستان؛ اجرای طرح آرامش در شهر؛ ۴نفر عمده فروش مواد مخدر دستگیر و ۴۲ نفر معتاد متجاهر جمع آوری و جهت درمان به مرکز بازپروری ماده ۱۶ استان تحویل شدند.

منبع: پلیس