عملیات بازگشت حجاج مازندرانی از ۲۱ خرداد از فرودگاه گرگان آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس اسمعیلی مدیرحج و زیارت مازندران گفت: عملیات بازگشت یک هزارو ۶۲۲ زائر مازندرانی و عوامل کاروان‌های استان از ۲۱ خرداد ماه از طریق فرودگاه گرگان انجام می‌شود.

او با بیان اینکه بازگشت حجاج مازندرانی تا ۲۳ خرداد ادامه دارد، افزود: پرواز حجاج از فرودگاه جده به فرودگاه گرگان خواهد بود.

اسمعیلی ادامه داد: اعزام حجاج مازندرانی با توجه به اجرای طرح توسعه فرودگاه ساری امسال از فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد انجام و برای رفاه بیشتر زائران، بازگشت آنان از فرودگاه گرگان برنامه‌ریزی شده است.

مدیرحج و زیارت مازندران گفت: برای تسهیل انتقال زائران هماهنگی با فرودگاه گرگان و پیش‌بینی ناوگان اتوبوسرانی برای انتقال حجاج از گرگان به شهر‌های مختلف مازندران اندیشیده شده است.

یک‌هزار و ۲۵۲ زائر مازندرانی حج تمتع به دلیل اجرای طرح‌های توسعه فرودگاه مرکز استان امسال در قالب ۱۰ کاروان از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به سرزمین وحی اعزام شده بودند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: حجاج مازندرانی ، بازگشت حجاج
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